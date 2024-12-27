Большие кадровые изменения: в МИД анонсировали назначение новых послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский говорил об обновлениях в дипломатической службе, что предусматривает замену нескольких украинских послов. Сейчас назначения новых людей на эти должности уже готовятся.
Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий, сообщает 24 Канал. В Министерстве считают, что этот набор людей на должности послов иностранных государств является эффективным.
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В Украине происходит обновление дипломатического корпуса
Ротация или замена послов Украины происходит в рамках большой кадровой перестановки. Часть имен новых послов уже опубликовали. Другие решения, по словам Тихого, также будут объявлены.
Спикер МИД добавил, что в Украине есть "далеко не самый высокий" процент политических назначений
В общем, это нормальная практика, действительно, заполнять именно посольские должности политическими назначениями, если люди способны справиться с этой работой. Поэтому считаем, что этот подбор людей эффективен и будем оценивать по результатам,
– сказал Георгий Тихий во время брифинга.
Каждый посол, которого назначили на должность, может быть отозван, если не имеет результатов работы. Дипломаты должны быть готовы к тому, что их могут заменить.
Кого из послов Украины уже утвердили
Владимир Зеленский 20 декабря утвердил более 30 послов, которые будут работать в разных странах. Среди них:
- Нариман Джелял – посол в Турции;
- Алена Гетьманчук – представитель Украины в НАТО;
- Андрей Мельник – представитель Украины в ООН;
- Вячеслав Яцюк – посл в Республике Руанда;
- Юлия Федив – посол в Республике Филиппины;
- Ольга Никитченко – посол в Литве;
- Петр Бешта – посол в Словении. Ранее был послом Украины в Литве;
- Василий Гамянин – посол в Демократической Республике Конго. Ранее занимал эту должность в Индонезии;
- Евгений Цимбалюк – представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве;
- Марьяна Беца – председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО;
- Федор Шандор – посол в Венгрии.
Вместо этого со своих должностей были уволены со своих должностей Павел Рябикин, Сергей Кислица, Андрей Таран, Сергей Корсунский. Также в СМИ сообщают, что Владимир Зеленский уволил посла Украини в Германии Алексея Макеева, но эта информация еще не подтвердилась.