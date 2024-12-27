Большие кадровые изменения: в МИД анонсировали назначение новых послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский говорил об обновлениях в дипломатической службе, что предусматривает замену нескольких украинских послов. Сейчас назначения новых людей на эти должности уже готовятся.

Об этом рассказал спикер МИД Георгий Тихий, сообщает 24 Канал. В Министерстве считают, что этот набор людей на должности послов иностранных государств является эффективным.

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В Украине происходит обновление дипломатического корпуса

Ротация или замена послов Украины происходит в рамках большой кадровой перестановки. Часть имен новых послов уже опубликовали. Другие решения, по словам Тихого, также будут объявлены.

Спикер МИД добавил, что в Украине есть "далеко не самый высокий" процент политических назначений

В общем, это нормальная практика, действительно, заполнять именно посольские должности политическими назначениями, если люди способны справиться с этой работой. Поэтому считаем, что этот подбор людей эффективен и будем оценивать по результатам,

– сказал Георгий Тихий во время брифинга.

Каждый посол, которого назначили на должность, может быть отозван, если не имеет результатов работы. Дипломаты должны быть готовы к тому, что их могут заменить.

Кого из послов Украины уже утвердили

Владимир Зеленский 20 декабря утвердил более 30 послов, которые будут работать в разных странах. Среди них:

Нариман Джелял – посол в Турции;

Алена Гетьманчук – представитель Украины в НАТО;

Андрей Мельник – представитель Украины в ООН;

Вячеслав Яцюк – посл в Республике Руанда;

Юлия Федив – посол в Республике Филиппины;

Ольга Никитченко – посол в Литве;

Петр Бешта – посол в Словении. Ранее был послом Украины в Литве;

Василий Гамянин – посол в Демократической Республике Конго. Ранее занимал эту должность в Индонезии;

Евгений Цимбалюк – представитель Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве;

Марьяна Беца – председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО;

Федор Шандор – посол в Венгрии.

Вместо этого со своих должностей были уволены со своих должностей Павел Рябикин, Сергей Кислица, Андрей Таран, Сергей Корсунский. Также в СМИ сообщают, что Владимир Зеленский уволил посла Украини в Германии Алексея Макеева, но эта информация еще не подтвердилась.