Украина обсуждает с соседями возможность "упростить пересечение границы"

Россия регулярно наносит удары с помощью БПЛА вблизи пунктов пропуска. Украина выдвинула предложения о изменении процедуры пересечения границы.

Подробности мероприятий пока не разглашаются, чтобы не помешать переговорному процессу. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в комментарии для Hromadske.

Что известно об обсуждении?

Украина начала переговоры с соседними странами-партнерами о реорганизации работы и упрощении пересечения государственной границы после серии российских атак с использованием дронов вблизи пунктов пропуска. Профильные ведомства уже предоставили иностранной стороне соответствующие логистические предложения для повышения безопасности людей и грузов.

Сейчас Киев ожидает официального ответа и готовности со стороны иностранных коллег.

Я знаю, что наши профильные ведомства общаются с профильными ведомствами стран-партнеров по вопросу о том, как перестроить работу на границе для повышения безопасности. Партнерам это предложили, нужно дождаться решения, чтобы партнеры сказали, что они готовы,

– Георгий Тихий, пресс-секретарь МИД.

Параллельно стороны рассматривают вариант сдвига инфраструктуры пропуска. Заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач ранее сообщал, что Украина обсуждает с соседними государствами возможность переноса пунктов пропуска на их территорию.

Что известно об опасности?

Необходимость таких изменений обусловлена постоянным риском ударов россиян по приграничной инфраструктуре. Повышение безопасности должно предотвратить возникновение больших очередей, которые враг может выбрать в качестве цели.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркивал намерение максимально ускорить движение транспорта, чтобы и избежать скопления машин. Особенно опасными польская сторона считает скопления бензовозов и грузовиков.

Напомним, что 9 сентября российские войска провели атаку на пункт пропуска Старокозаче на границе с Молдовой, в результате чего погибли два человека.

Кроме того, вражеские беспилотники неоднократно наносили удары в районе пункта пропуска Ягодин на Волыни. 13 и 17 сентября в результате попаданий были повреждены АЗС и локомотив недалеко от польской границы.