Железная дорога и вокзалы будут работать по новым правилам во время тревог: что изменится для пассажиров

В Украине утвердили новые правила работы железной дороги и вокзалов в зависимости от уровня воздушной угрозы. При желтом уровне поезда будут курсировать по расписанию, а при красном – посадка пассажиров и отправление рейсов будут приостанавливаться.

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, нововведения предусматривают мгновенную реакцию на угрозы и обязательное направление людей в защитные сооружения в случае критической опасности.

Оперативные ограничения и расширение укрытий

Согласно решению правительства, Укрзализныця получила полномочия оперативно ограничивать движение, а также распределять подвижной состав и пассажиров на местах во избежание скопления людей.

Для этого Укрзализныця совместно с областными военными администрациями и местными общинами расширит доступ к укрытиям на вокзалах и станциях. На железной дороге внедрят автоматическое получение информации об уровне угрозы, что позволит принимать решения незамедлительно по поручению Мининфраструктуры и ГСЧС.

Усиление охраны и адаптация городского транспорта

Дополнительные меры безопасности предусматривают, что МВД и Нацполиция усилят охрану вокзалов и сопровождение эвакуационных мероприятий.

Местные власти в регионах должны адаптировать графики движения городского транспорта к расписанию поездов, особенно в ночное время, а также максимально ускорить установку мобильных укрытий вблизи станций.

Что известно о последних обстрелах объектов железной дороги?

В ночь на 17 сентября российские дроны провели атаку на железнодорожную инфраструктуру Харьковской области и Киева. В результате ударов были повреждены вокзал в Берестине и станция кольцевой электрички "Никольская Слободка".

Накануне, утром 16 сентября, российские военные также провели атаку на пассажирский поезд №122, курсировавший по маршруту Киев – Николаев. Пассажиров своевременно эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.

В ночь на 13 сентября российские беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру вблизи пункта пропуска Ягодин – Дорогуск на украинско-польской границе. Из-за атаки остановился специальный поезд, в котором находились европейские высокопоставленные чиновники.

Среди пассажиров были Борис Джонсон, советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер, а также представители правительств Великобритании, Франции и Италии. Атака произошла на той же железнодорожной линии, где ранее российский дрон повредил локомотив поезда Киев – Варшава.