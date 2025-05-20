В Украине существенно изменились правила техосмотра: что надо знать водителям
- В Украине введен усиленный контроль техосмотра с обязательной фотофиксацией каждого этапа и повышенными тарифами.
- Особое внимание уделяют светотехнике, тормозной системе, внешнему состоянию авто и тахографам, а неудачные проверки могут привести к штрафам и запретам.
Техосмотр в Украине с 19 мая перестал быть просто формальностью. Отныне введен усиленный контроль, обязательная фотофиксация каждого этапа и значительно повышенные тарифы.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
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Как изменился техосмотр в Украине
Согласно постановлению, процедура прохождения техосмотра в Украине претерпела существенные изменения. Проверка станет гораздо более прозрачной и не оставит шансов для злоупотреблений или фиктивных документов.
Особое внимание будут уделять работе светотехники: фары, габариты, поворотники и стоп-сигналы должны быть в исправном состоянии. Все этапы проверки будут фиксироваться на фото, а снимки будут храниться в единой электронной базе. Внести изменения в эти фото будет невозможно – они должны полностью соответствовать установленным стандартам.
Кроме того, внимательно будут проверять тормозную систему, внешнее состояние автомобиля и тахографы.
Вместе с новыми стандартами выросла и стоимость прохождения техосмотра:
- для легковушек – с нынешних 1 050 до 1 700 гривен;
- для грузовых авто и автобусов – до 2 300 гривен.
Неудачная проверка авто может иметь серьезные последствия:
- штрафы;
- запрет на эксплуатацию авто;
- потеря лицензии для перевозчиков;
- невозможность выезда за границу на собственном транспорте.
Что советуют специалисты:
- заранее проверить световых приборов и тахографа;
- уточнить срок действия предыдущего техосмотра;
- провести диагностику авто на СТО, во избежание проблем в будущем.