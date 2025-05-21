Повторная ВВК до 5 июня: кого это касается и что будет за игнорирование

Министерство обороны обязало военнообязанных с ограниченной годностью пройти повторную ВВК до 5 июня. В случае уклонения – штрафы, задержание полицией и принудительное направление на медосмотр.

Об этом рассказывает 24 Канал. Министерство обороны напоминает, что все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которых ранее признали ограниченно годными, должны до 5 июня 2025 года повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК).

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Кто обязан пройти ВВК

В случае игнорирования требования – полиция может задерживать и доставлять нарушителей в ТЦК.

Повторный медосмотр должны пройти граждане, которые:

до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными;

не обновляли заключение ВВК более 12 месяцев;

имеют изменения в состоянии здоровья (например, после госпитализации или серьезного заболевания).

Как получить направление

Получить направление можно:

самостоятельно в ТЦК;

через электронную систему "Резерв+";

или во время проверки документов на улице, если окажется, что человек до сих пор не обновил заключение ВВК.

Далее нужно обратиться в определенную комиссию (при ТЦК, в военном госпитале или больнице), имея при себе документы: паспорт, военный билет, медицинские справки, предварительное заключение ВВК.

Что будет, если не пройти ВВК до 5 июня

Если человек не пройдет повторный осмотр в определенный срок:

ТЦК передает данные в Нацполицию;

полиция может задержать гражданина и доставить в ТЦК;

будет наложен административный штраф – от 17 000 до 25 500 гривен;

медицинский осмотр все равно придется пройти, даже после срока.

В Минобороны призывают не медлить и ответственно относиться к требованиям закона.