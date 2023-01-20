Будут ли украинцам вручать повестки за рубежом: что нужно знать о новых правилах воинского учета

Правительство утвердило новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Новые правила уже вызвали большой резонанс в обществе и оставляют много вопросов без ответов.

24 Канал вместе с юристом адвокатского объединения T&T Partners Владиславом Юрчаком выяснили, означает ли это, что украинцам за границей могут вручать повестки, и как именно дипломаты могут "способствовать" их возвращению в Украину.

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Украина почти год живет в условиях военного времени, вопреки некоторым прогнозам – война затягивается. Более того, Россия всеми силами стремится сделать так, чтобы она превратилась в войну на истощение, по всем канонам Первой мировой. 24 февраля 2022 года украинские власти показали, что способны эффективно действовать в тяжелых условиях.

Именно благодаря своевременной мобилизации и внедрению жестких методов управления экономикой страна выстояла. В настоящее время война входит в новую фазу, а потому необходимы изменения и новые шаги, которые бы соответствовали ситуации. Именно под этим углом следует рассматривать принятие и внедрение новых правил взятия на воинский учет в Украине.

Постановление №1487 было принято 30 декабря прошлого года и опубликовано 3 января 2023 года. С 2023 года усиливается контроль за взятием на учет, повышается диджитализация многих процессов, обмен данными между органами власти, реестрами и работодателями подлежащих учету людей. Это позволит уменьшить бюрократические преграды и урегулировать процесс учета.

Порядок также устанавливает новые правила взятия на учет женщин в соответствии с современными требованиями по гендерному равенству.

Единый реестр и никаких повесток через Дия

Военный учет украинцев будет происходить через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Подавать сведения о себе в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, это бывшие военные комиссариаты) можно по собственной инициативе через приложение Дия, по декларации места жительства. Это относится как к первичной информации, так и к обновлениям.

В Минцифре прокомментировали 24 Каналу нововведение и само постановление правительства.

Постановление упорядочило ряд норм по нормативке 2016 года, в которую постоянно вносились изменения. В том числе связанные с регистрацией места жительства. Но не ввело повестки в приложении, подчеркивают в ведомстве.

Но не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает выдачу повесток через Дия. В нашем плане работы пока нет таких задач,

– заверили в Минцифре.

Если человек, подпадающий под воинский учет, переехал, он должен в 7-дневный срок сообщить об этом через центры предоставления административных услуг или через Дия. Также он может обратиться непосредственно в центры комплектования.

Пока такие функции в Дия еще не работают. Сроки начала работы нового функционала Дия не указаны в постановлении. Там лишь отмечено, что Минобороны Украины должно определить и установить "механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между порталом Дия и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов".

Что касается военного билета. Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предусматривают возможность их внедрения онлайн в Дия. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан – одно из приоритетных решений. Как будут внедрять и как будет работать сервис, говорить пока рано. Еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны Украины,

– добавили в Минцифры.

Если граждане Украины прибыли с временно оккупированных россиянами территорий, сначала их возьмут на персонально-первичный или персональный воинский учет, они должны быть оформлены на учет как внутренне перемещенные лица и воинский учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Кто занимается реестром

Реестр наполняют уполномоченные лица в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военкоматах).

Также этим будут заниматься в соответствующих управлениях и подразделениях СБУ и Службы внешней разведки (СВР).

Полный список учреждений, которые должны вести учет:

центральные и местные органы власти, другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

органы военного управления;

воинские части ВСУ и другие легальные военные формирования;

правоохранительные органы спецназначения;

территориальные центры комплектования и социальной поддержки (сокращенно ТЦК и СП, т.е. бывшие военкоматы);

бывшие военкоматы); предприятия, учреждения и организации;

учебные заведения;

заведения здравоохранения.

Кто должен становиться на воинский учет:

призывники от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, или по собственному желанию те женщины, которые имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности (перечень утвержден Минобороны, там 14 родственных специальностей и 7 профессий).

Учет и контроль

Теперь на работу или учебу будут принимать только при наличии подтверждения (военно-учетного документа), что военнообязанный состоит на воинском учете.

Военно-учетными документами считаются:

для призывников – удостоверение о приписке к призывному участку;

для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

для резервистов – военный билет;

отображение в электронной форме информации, содержащейся в вышеперечисленных документах (может предъявляться с использованием Дия).

Госорганы и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации должны самостоятельно контролировать эти процессы среди своих сотрудников и предоставлять информацию о них в соответствующие органы власти.На руководителей предприятий также возлагается обязанность извещать работников о призыве и доводить приказ об этом им под личную подпись. Все центры занятости должны представлять информацию о безработных военнообязанных.

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При этом для женщин постановление Кабмина оставляет определенные преференции. Женщины-медики и фармацевты, которые до сих пор не были на воинском учете, могут устраиваться на работу без обязательного взятия на воинский учет до 2026 года.

Будут ли подомовые обходы

Да. Не реже одного раза в год учетные данные карт первичного учета призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на персонально-первичном воинском учете в исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов, должны сверяться:

с учетными данными в списках персонального воинского учета предприятий, учреждений и организаций, где они работают (обучаются);

с документами о регистрации места жительства физических лиц или с соответствующими данными в Дия;

с местом фактического проживания призывников, военнообязанных и резервистов.

Такая сверка, как указано в постановлении, может производиться "путем подворового обхода" – в соответствии с графиком сверки, утвержденным распоряжением сельского, поселкового, городского головы.

Призывники, военнообязанные и резервисты не могут изменять место жительства без разрешения руководителя ТЦК и СП с момента объявления мобилизации и в военное время. Как будет работать этот механизм, что это за разрешение, как его получить?

Следует отметить, что указанная норма существует в законодательстве с 1992 года и действительно предусматривает обязанность призывников, военнообязанных и резервистов получать разрешение руководителя соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки для выезда с места жительства,

– объясняет Владислав Юрчак.

Однако важно, что местом пребывания является жилье, в котором лицо проживает менее шести месяцев в год, а местом жительства является жилье с присвоенным адресом, где проживает лицо.

Закон не связывает место жительства или пребывания лица с местом регистрации его жительства. Таким образом, если лицо постоянно проживает или находится не по месту регистрации, то необходимости получать разрешение на выезд нет.

Относительно практической стороны, следует отметить, что в июле 2022 года Генштаб утвердил специальный порядок с целью урегулировать этот вопрос. Однако такой порядок по требованию президента Зеленского был отменен приказом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 06.07.2022 № 85 "С целью уменьшения социального напряжения и недопущения манипулирования общественным мнением для его доработки с учетом изменений в законодательные акты".

После этого в Раду даже был внесен законопроект №7522, который предлагает разрешить свободное перемещение призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без обязательного получения разрешения на это в территориальном центре (военкомате). В то же время, он так до сих пор и не одобрен.

Учитывая это, несмотря на наличие соответствующей нормы, она на практике не действует, а потому не нужно бояться менять место своего проживания.

Воинский учет за границей

Наибольший резонанс вызвал именно этот пункт. С началом полномасштабного вторжения многие украинцы оказались за пределами страны. Точного количества пока нет, но говорится примерно о 7–8 миллионах человек. Большинство из них – женщины, дети и пожилые люди, однако среди беженцев есть и немало мужчин призывного возраста.

Также многие граждане Украины работали за границей и до 24 февраля. До 2023 года они фактически были в "серой зоне". Постановление Кабмина №1487 пытается решить и этот вопрос.

, они будут также "военнообязанных в Украине во время мобилизации".Как именно будет происходить этот процесс –пока неизвестно, соответствующий механизм в постановлении Кабмина не прописан.

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Если граждане, которые находятся за границей, достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, зарубежные дипломатические учреждения Украины должны сообщать им о начале очередного призыва граждан Украины на срочную службу.

В течение 7 дней после того, как гражданин Украины становится на консульский учет за границей (или снимается с него), дипучреждение должно сообщить о призывнике, военнообязанном или резервисте соответствующим районным или городским ТЦК и СП, органам СБУ или подразделениям Службы внешней разведки Украины (по месту их нахождения на воинском учете).

Дипучреждения должны вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, которые находятся на временном консульском учете и состоят на воинском учете. Такие списки будут храниться в течение 5 лет (в форме указываются личные данные, адрес проживания за границей, дата взятия на консульский учет или снятия с него и орган в Украине, в котором гражданин состоит на воинском учете).

При этом если граждане Украины находятся за границей до 3 месяцев, на воинский учет за границей можно не становиться.

В то же время мы задали юристу Владиславу Юрчаку самые распространенные вопросы, которые беспокоят сейчас украинцев.

Что будет означать на практике "содействие возвращению военнообязанных и резервистов в Украину" и как это может работать?

Введенная обязанность дипломатических учреждений "способствовать возвращению военнообязанных резервистов в Украину" по состоянию на сегодняшний день является лишь декларативной, поскольку отсутствует четкий механизм или конкретные полномочия.

В частности, соответствующая норма должна была бы получить продолжение посредством предоставления дипучреждениям определенных полномочий, так называемых рычагов влияния на граждан. Однако по состоянию на сегодняшний день такие отсутствуют. То есть новый порядок, по моему мнению, в этой части только декларативный.

Могут ли украинским гражданам вручать повестки за границей? Если они стоят или не стоят на консульском учете.

Нет, представители дипломатических учреждений, согласно действующему законодательству, не вправе выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей. Новым порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине.

такие нормы распространяются исключительно на лиц, состоящих на консульском учете, который, в свою очередь, добровольный. Большинство граждан, годами живущих за границей, так и не оформляли соответствующие документы;

взятие на воинский учет в дипломатическом учреждении необходимо для мужчин в случае выбытия за пределы Украины сроком более трех месяцев;

нахождение на воинском учете в дипучреждении пока не предусматривает возможность получения лицом повестки от сотрудников такого учреждения.

Может ли пункт постановления о содействии развиться в определенные злоупотребления. К примеру, когда могут отказать в оформлении утраченного загранпаспорта.

По состоянию на сегодняшний день сложно предусмотреть волю законодателя, впрочем, введение каких-либо ограничений прав граждан требует внесения изменений в целый ряд законодательных актов. Так, дипучреждения получили новые обязанности в части информирования населения и ведения воинского учета, однако, они не могут вручать повестки, составлять материалы для привлечения лиц за нарушение правил воинского учета и т.д.

Кроме того, деятельность дипучреждений за рубежом довольно часто сводится к деятельности центров предоставления административных услуг. Условно, для получения загранпаспорта от граждан не требуется подача каких-либо военно-учетных документов, поэтому злоупотребление при выдаче или продлении действия документов и т.п. является невозможным состоянием на сегодня.

Поэтому лица, которые живут за границей и у которых истек срок действия паспорта, не должны бояться идти в посольство из-за страха получить повестку.

Какие санкции ждут нарушителей постановления – военнообязанных и структуры, которые должны вести учет?

Де-юре лиц, не вставших на воинский учет в дипломатическом учреждении, могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа от 3400 до 5100. Впрочем, важно то обстоятельство, что постановления о наложении таких взысканий не могут выноситься самими дипломатическими учреждениями, поскольку такой обязанность возложена исключительно на РТЦК и СП (бывшие военкоматы).

Следовательно, как таковые нормы прямой ответственности по новому порядку отсутствуют, как и соответствующие полномочия работников дипучреждения, что фактически нивелирует возможность привлечения нарушителей к ответственности.

Многие украинцы за границей, живущие там давно, имеют местные паспорта. При этом Украина до сих пор не урегулировала вопрос двойного гражданства. Не повлечет ли постановление Кабмина новые проблемы?

Следует понимать, что по законодательству, если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Таким образом, наличие двойного гражданства не исключает тот факт, что лицо как гражданин Украины является военнообязанным. Следовательно, все обязанности, определенные новым порядком, распространяются и на него.

На мой взгляд, соответствующие законодательные изменения являются больше декларативными. Если учесть общественный резонанс, то законодатель фактически на ровном месте вызвал целую волну дискуссий среди населения. Учитывая это, для применения этих норм на практике необходимы законодательные разъяснения и последующая имплементация, то есть предоставление полномочий дипломатическим учреждениям и регулирование вопроса ответственности,

– подытожил юрист.

Новая классификация видов воинского учета

Постановление Кабмина предусматривает, что воинский учет, кроме разделения на учет призывников, военнообязанных и резервистов, разделяется на несколько видов.

С учетом объема и детализации:

персонально-качественный (предусматривает учет персональных и служебных данных по призывникам, военнообязанным и резервистам по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства, которые обобщаются в учетных документах и вносятся в Единый государственный реестр)

персонально-первичный (учет сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах по месту их проживания в соответствующей административно-территориальной единице (могут вести исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов);

персональный (учет сведений по месту работы (службы) или учебы – возлагается на руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций).

По назначению: