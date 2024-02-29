"Окопные" РЭБы, авто и не только: в Минобороны рассказали о новых разработках для ВСУ

Минобороны сообщило, что в январе – феврале 2024 года к эксплуатации в ВСУ допущено почти вдвое больше образцов вооружения и военной техники (ВВТ), чем за аналогичный период прошлого года.

Сообщается, что об этом министра обороны проинформировал его заместитель генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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По словам генерала-лейтенанта, сейчас ВСУ эксплуатируют значительно большее количество образцов оружия и техники, чем было в прошлом году.

В частности, в феврале 2024 года Министерством обороны Украины кодифицировано и допущено к эксплуатации в войсках примерно 60 образцов ВВТ украинского и иностранного производства. Для сравнения, в феврале прошлого года – 33 единицы,

– сказал генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

Он обратил внимание, что растет не только общее количество образцов ВВТ допущенных к эксплуатации в ВСУ, но и количество новых образцов оружия отечественной разработки и производства.

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По информации заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, среди новых образцов ВВТ, кодифицированных и допущенных к эксплуатации в течение февраля 2024 года, есть несколько средств РЭБ, в частности, так называемые "окопные" радиоэлектронные средства, которые позволят эффективно противодействовать вражеским FPV-дронам.

Допуск к эксплуатации также получили 6 образцов автомобильной и специальной техники и 120-мм миномет украинского производства.

Кроме того, в перечне новинок для ВСУ – технические средства разминирования, элементы динамической защиты для бронетехники и боеприпасы для БПЛА.

В Минобороны отметили, что модификация, то есть допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НATO, позволяет закупать его за средства из государственного бюджета у производителей для подразделений Сил обороны Украины.

К слову, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас в Украине в различных сферах работают около 500 оборонных компаний.