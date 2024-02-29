Повідомляється, що про це Міністра оборони поінформував заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

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За ​​​​​​словами генерала-лейтенанта, що наразі ЗСУ експлуатують значно більшу кількість зразків зброї та техніки, ніж було торік.

Зокрема, у лютому 2024 року Міністерством оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації у військах приблизно 60 зразків ОВТ українського й іноземного виробництва. Для порівняння, у лютому минулого року – 33 одиниці,

– сказав генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він звернув увагу, що зростає не лише загальна кількість зразків ОВТ допущених до експлуатації у ЗСУ, але й кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.

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За інформацією заступника Міністра оборони Івана Гаврилюка, серед нових зразків ОВТ, кодифікованих та допущених до експлуатації упродовж лютого 2024 року, є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

Допуск до експлуатації також отримали 6 зразків автомобільної та спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва.

Крім того, у переліку новинок для ЗСУ – технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА.

У Міноборони зазначили, що модифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що наразі в Україні у різних сферах працюють близько 500 оборонних компаній.