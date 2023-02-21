Давление будет усиливаться: Байден анонсировал санкции против России к годовщине полномасштабной войны

Для того чтобы заставить Россию покинуть идею захватнической войны против Украины, партнеры нашего государства применяют, в частности, санкционное влияние на страну-агрессорку. Новые ограничения анонсировал президент США в Варшаве.

По его словам, новые санкции против России будут введены в годовщину ее вторжения в Украину. Об этом заявил Джо Байден во время выступления в Польше, пишет 24 Канал.

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Санкции не только от США

Он подчеркнул, что Штаты объявят о дополнительных санкциях против России уже на этой неделе. Более того, сделают это и партнеры США.

Отметим, что о новых санкционных ограничениях Байден говорил и в преддверии выступления в Варшаве. 20 февраля он прибыл в Киев, где анонсировал не только новую военную помощь Украине, но и ограничения для страны-агрессорки.

На этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, пытающихся уклониться от военной машины России или заполнить ее,

– сказал в Киеве Джо Байден.

Какие санкции могут наложить на Россию страны ЕС

Стоит отметить, что на Мюнхенской конференции безопасности председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также анонсировала 10-й санкционный пакет против страны-агрессорки. Он должен быть готов к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, к 24 февраля.

Этот пакет "главным образом будет сосредоточен на закрытии лазеек, на том, чтобы покончить с уклонением от санкций, и на введении весомых последствий для обходящих санкции Европейского Союза".

Кроме того, при подготовке санкционного пакета страны Евросоюза предлагали:

наложить ограничения также на ядерный сектор России,

на большее количество пропагандистских СМИ,

отключить большее количество российских банков от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

Украина же призвала Евросоюз включить в список также российскую государственную ядерную энергетическую компанию "Росатом". Однако подобные ограничения пока блокирует Венгрия.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, размах 10 санкционного пакета оценивают в 11 миллиардов евро.