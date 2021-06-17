Новые санкции и тайные вопросы: СНБО соберется на очередное заседание

Совет национальной безопасности и обороны соберется на заседание 18 июня. Оно состоится на Банковой в 18:00.
Уже обнародовали предварительную повестку дня. Однако будут и тайные вопросы.
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Что будут рассматривать
- Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.
- Второй вопрос тайный.
- Применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер, то есть санкций.
- Также на заседании заслушают доклад Председателя Государственной службы геологии и недр Украины относительно предыдущего решения СНБО Украины от 19 марта 2021 года. В частности, о состоянии дел в сфере недропользования.
- Кроме того, могут рассмотреть и другие вопросы
После будет традиционный брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.Обратите внимание! Ранее нардеп Давид Арахамия отмечал, что 11 июня, СНБО не будет собираться на заседание. Чиновники встретятся, чтобы обсудить актуальные вопросы, уже 18 июня.
Последние заседания СНБО: коротко
- Заседание СНБО происходило 14 мая. Тогда применили персональные санкции относительно 557 "воров в законе". Такие же ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов".
- Еще одно заседание прошло 4 июня. Тогда чиновники обсудили охрану административной границы с оккупированным Крымом, углубление интеграции Украины в НАТО, выдворение 20 бывших чиновников из государственных дач в Пуще-Водице, законопроект о деолигархизации и тому подобное.