Новые санкции: запрет на частичный импорт угля с лета звучит как насмешка
Источник:телеграм Павла Климкина
Что вы выберете: мир или включить у себя дома кондиционер? Это вопрос премьера Италии Драги.
Люди гибнут из-за трусости Запада
Наконец нашелся один человек из больших стран ЕС, который задал вопрос именно так.
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Санкции после геноцида в Буче – это меньше, чем ничего. Частичный импорт угля с лета звучит как насмешка.
Эмбарго на российскую нефть – уже не вопрос сдерживания России, а вопрос сохранения тысяч жизней.
Именно так следует вести разговор со страусами из Евросоюза, говорящими о мире, но на стороне кондиционера.
Что делать
С Венгрией все понятно, но позиция Германии могла бы изменить все.
Не нужны общие решения, если их нет. Надо просто не покупать российскую нефть. И ЕС знает, как это сделать.
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