Новые серии взрывов в Харькове: на город летят ракеты, ранее были "Шахеды"

Россия продолжает комбинированную атаку на Украину, которую начала примерно в полночь 24 апреля. В очередной раз за ночь взрывы прогремели в Харькове.

Ближе к 5 утра города находились под атакой крылатых ракет. Ранее россияне наносили удары "Шахедами. Актуально Ракеты из "тушек" над Украиной, также летят "Калибры": по всей Украине продолжается тревога По словам мэра Харькова Игоря Терехова, второй раз за ночь город под атакой крылатых ракет. Было слышно два взрыва. Примерно в 3 ночи он писал о массированной атаке беспилотников на город.