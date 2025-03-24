"Шахеды" с новой китайской антенной: Воздушные силы оценили опасность

Россия интегрировала на "Шахед" 16-элементную CRPA антенну из Китая. Она помогает дрону избегать радиоэлектронных помех и обеспечивает стабильную навигацию. В Воздушных силах прокомментировали новую угрозу.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил, что противник постоянно пытается усовершенствовать свои "Шахеды", чтобы сделать их нечувствительными к действию украинских средств РЭБ, передает 24 Канал.

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"Шахеды" с китайской антенной

Игнат отметил, что Украина изучает "Шахед" с 16-элементной CRPA-антенной из Китая. Если раньше россияне использовали антенну с 8 каналами, то теперь с 16. Надо все подавлять средствами РЭБ.

Военный объяснил, что обычно ударный дрон управляется спутником. Тогда задача РЭБ – подавить сигнал и сбить вражеский беспилотник с маршрута. После чего российский дрон не может долететь до места назначения и где-то падает.

Игнат заметил, что чем более прогрессивными становятся вражеские "Шахеды", тем больше средств нужно, чтобы с ними боротьс. Он заверил, что над противодействия вражеским беспилотникам сегодня работают и в Украине, и западные партнеры.

К слову, представитель Воздушных сил также объяснил, почему Россия выборочно бьет дронами по украинским городам.