В Раде готовят новые штрафы за превышение скорости на дороге

Основной причиной смертности на дорогах в Украине остается превышение скорости. Учитывая это, в Верховной Раде предлагают отменить действующую "поблажку" с неучетом превышения менее чем на 20 километров в час.

Эта поправка стимулирует водителей нарушать ограничения скорости. Об этом говорится в законопроекте №13314, сообщает 24 Канал.

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Какие новые штрафы на превышение скорости готовит Верховная Рада

Сейчас штрафы в Украине применяются только за превышение скорости более чем на 20 километров в час, что, по мнению авторов инициативы, поощряет водителей сознательно игнорировать допустимые пределы. Такая норма среди соседей Украины есть только в России.

Законопроект имеет целью повысить уровень безопасности дорожного движения, уменьшить количество ДТП и приблизить украинское законодательство к европейским стандартам.

Предлагается такая градация штрафов, в зависимости от превышения допустимой скорости:

> 10 километров в час - 340 гривен;

> 20 километров в час - 680 гривен;

> 30 километров в час - 1360 гривен;

> 40 километров в час - 1700 гривен;

> 60 километров в час - 2720 гривен;

> 80 километров в час - 3400 гривен.



Таблица штрафов / Законопроект №13314

Обоснование законопроекта

Отмечается, что превышение скорости является нарушением, которое представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья человека на дороге.

Из-за превышения скорости, по данным Нацполиции, в 2024 году:

1770 человек погибли в ДТП, что является 55% всех случаев смертей на дорогах;

погибли в ДТП, что является 55% всех случаев смертей на дорогах; 12 624 человека были травмированы, что составляет почти 40% из всех случаев травмирования на дорогах.

Превышение скорости было основной причиной смертей на дорогах и до полномасштабного вторжения России. Ежегодно более половины всех случаев смерти на дороге были вызваны этим нарушением.

"Таким образом, по меньшей мере каждая вторая смерть на дороге происходит в результате чрезмерной скорости. Кроме того, за указанный период 84 670 человек был травмирован. Ежегодно чрезмерная скорость становилась причиной травмирования в почти 30% – 40% случаев от всех ДТП", – говорится в документе.

В Украине же, в восприятии украинских водителей, фактическое ограничение скорости движения в городах и селах составляет 70 километров в час, ведь до этого уровня штрафные санкции за это нарушение отсутствуют,

– говорится в пояснительной записке.

Международные исследования свидетельствуют, что даже разница 50 и 70 километров в час является существенной, когда речь идет о возможных последствиях ДТП, хотя с точки зрения водителя эта разница не значительна. Именно поэтому в ЕС на дорогах в населенных пунктах существует ограничение в 50 километров в час, что внедрили и в Украине в 2019 году, а на улицах, где есть смешанное движение пешеходов и велосипедистов, ограничения скорости часто составляет 30 километров в час или меньше.