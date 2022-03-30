Новые спутниковые снимки Мариуполя: техника россиян у домов, тотальное разрушение и не только

Соответствующие снимки опубликовала компания по космическим технологиям Maxar. На них видно, как вражеская техника расположилась возле домов, тотальное разрушение города и очереди людей к "Метро".

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На кадрах видны целые кварталы в центре Мариуполя, которые полностью уничтожены. Кроме того, спутниковые снимки подтверждают, что в городе и его окрестностях произошли десятки взрывов.

Такого уровня разрушений раньше не было в осажденном украинском городе,

– говорится в сообщении.

В связи с тем, что в Мариуполе коммуникации отсутствуют, изображение Maxar является первым визуальным обновлением за последние несколько дней.



Драматический театр в руинах после бомбежки / Фото Maxar Technologies



В Восточном Мариуполе уничтожен каждый дом вокруг двух отдельных жилых комплексов / Фото Maxar Technologies

На сенсорных спутниковых снимках также видны те, кто уцелел. В частности, возле супермаркета "Метро" на западе Мариуполя сотни людей собрались в очереди, ожидая, чтобы войти в здание, которое тоже подверглось обстрелу.



Сотни людей собираются в очереди возле супермаркета "Метро" на Западе Мариуполя / Фото Maxar Technologies

По словам мэра Мариуполя, по состоянию на 28 марта в городе осталось около 160 тысяч человек.

Также Maxar показал, как на северо-востоке от города российские военные припарковали технику возле жилых домов.



Возле домов к северо-востоку от Мариуполя припаркована российская военная техника / Фото Maxar Technologies

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