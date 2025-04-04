Конец эпохи дешевых iPhone и США без ИИ: как тарифы Трампа ударят по техно индустрии

Президент Дональд Трамп снова встряхнул мировую экономику – в начале апреля он объявил новый пакет тарифов, который может стать серьезным ударом по технологической индустрии США. Под удар попадают ключевые компоненты для производства гаджетов, серверов, сетевого оборудования и даже материалы для развития дата-центров.

Эти ограничения могут не только спровоцировать рост цен на популярные устройства, такие как iPhone или ноутбуки, но и угрожают замедлением развития инфраструктуры искусственного интеллекта. А она требует масштабных инвестиций. В фокусе внимания – проект Stargate AI, который должен был бы превратить США в глобального лидера в сфере ИИ, но теперь сталкивается с потенциальной задержкой или даже пересмотром планов.

Как реагирует мир на эти шаги и как тарифы повлияют на цену iPhone – читайте в материале 24 Канала.

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Дорогое "Made in USA": как налоги на импорт могут изменить цены на iPhone

Новые тарифы США на импорт из Китая, Вьетнама, Южной Кореи и Камбоджи могут стать серьезным ударом по технологическому сектору Америки. Налоги затрагивают сетевое оборудование, кибербезопасность, оптические кабели и даже компоненты, которые используют Apple, Google, Microsoft и другие гиганты Кремниевой долины.

Важно! Для Китая установлен тариф в 54%, который включает предыдущий 20% тариф и дополнительный 34% тариф, введенный 2 апреля 2025 года.



Вьетнам подпадает под тариф в 46%, Камбоджа – 49%, Тайвань – 32%, а Южная Корея – 24%. Европейский Союз столкнулся с тарифом в 20%.

Предприятия бьют тревогу: рост расходов на комплектующие и материалы грозит повышением цен для конечных потребителей, пишет Reuters.

Например, базовый iPhone, который сейчас стоит 799 долларов, может подорожать до 1 142 долларов, а премиум-модель iPhone 16 Pro Max – почти до 2 300 долларов.

Apple пока не комментирует, как именно решит проблему, но выбор невелик: или поднять цены, или сократить прибыли. А "яблочные" смартфоны в таком случае станут еще более недоступными для украинских ценителей Apple.

Акции технологических компаний пережили худший день со времен пандемии COVID-19 из-за паники на рынке после объявления Дональдом Трампом новых тарифов.

Apple потеряла более 9%, что стало ее самым большим падением с 2020 года.

Поставщики компании, такие как Qorvo и Skyworks Solutions, упали на 16% и 12% соответственно. Индекс Nasdaq снизился на 6% – худший результат за последние пять лет.

Другие технологические гиганты также понесли значительные потери: Meta и Amazon упали на 9%, Nvidia – на 8%, Tesla – на 5%, Microsoft и Alphabet – на 2% и 4% соответственно.

Производители полупроводников Marvell, Broadcom и Lam Research потеряли более 10%, Micron – 16%, а AMD – 9%. Производители ПК Dell и HP обвалились на 19% и 15% соответственно.



"Красный" фондовый рынок в США / Фото Getty

Интересно! Экономист Джеймс Суровецки воссоздал возможную формулу, по которой администрация Трампа рассчитывала тарифы: размер торгового дефицита со страной делится на общие объемы ее экспорта в США, а полученное число делится пополам. Белый дом отрицал этот подход, но, как отмечает Politico, обнародованная администрацией формула очень похожа на расчеты Суровецки.



Что интересно, такая же формула появляется в ответах популярных чат-ботов ИИ. ChatGPT, Gemini, Claude и Grok советуют рассчитывать тарифы именно таким образом. Все они предложили похожую методику: разделить дефицит на объемы экспорта и, в некоторых случаях, уменьшить результат вдвое для более реалистичного подхода.

Некоторые чат-боты предупреждают, что такая методика может иметь серьезные экономические последствия. В частности, Gemini прямо заявляет, что "реальное влияние этих тарифов значительно сложнее и может привести к негативным последствиям", и добавляет, что многие экономисты считают тарифы неэффективным инструментом для балансировки дефицита.

Инвестиции в инфраструктуру под угрозой

Крупные американские технологические компании сейчас интенсивно развивают инфраструктуру для искусственного интеллекта. Гигантские дата-центры, которые питают ИИ, требуют тысяч серверов, сетевого оборудования и миллионов метров оптических кабелей. Удар по импорту таких комплектующих может отсрочить или вообще заморозить многие проекты, в частности Stargate AI – инвестицию в 500 миллиардов долларов, которая должна была изменить мир ИИ-технологий.

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Введенные Трампом тарифы на импорт технологического оборудования могут существенно повлиять на реализацию таких проектов.

Речь идет о тарифах в 32% из Тайваня и 25% из Южной Кореи, а также базовом тарифе в 10% на все импортные товары.

Политика Трампа может значительно повысить стоимость необходимых компонентов для строительства дата-центров, что, в свою очередь, приведет к отсрочке или отмене запланированных инвестиций в ИИ.

Мир не молчит: что будет дальше

Международное сообщество уже отреагировало на новые тарифы президента Дональда Трампа с резкой критикой и предупреждениями о возможных ответных мерах.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о серьезных угрозах для глобальной экономики и объявила о подготовке контрмер со стороны ЕС. Китай решительно осудил эти тарифы, подчеркнув свою оппозицию торговым войнам.

Лидеры Японии, Великобритании, Германии, Канады, Бразилии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии также выразили глубокую обеспокоенность и отметили возможность введения ответных мер или необходимости переговоров.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что пошлины больше всего ударят по малым производителям, и Украина работает над возможными исключениями или смягчением условий.

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Новые тарифы Трампа ставят перед технологической отраслью сложные вопросы: как выжить в условиях растущих расходов и нестабильности? Увидим ли мы новую волну аутсорсинга производства в Индию, Мексику или даже Европу и Украину в частности? Заставит ли это американских производителей вернуть производственные мощности домой?

Одно ясно: эпоха дешевых гаджетов может завершиться. Тарифы могут заставить технокомпании пересмотреть свои цепи поставок и инвестировать в локализацию производства. Однако этот процесс будет длительным и затратным и может привести к росту цен на продукцию и замедлению инноваций.

В целом введение новых тарифов создает значительные вызовы для технологической индустрии, повышая расходы, дестабилизируя финансовые рынки и угрожая глобальным цепочкам поставок. Эти действия только приведут к замедлению развития и снижению конкурентоспособности США на мировой арене.