Республиканец сказал, как новые тарифы Трампа могут повлиять на помощь Украине

Впервые за 100 лет президент США Дональд Трамп ввел исторические пошлины на товары из почти всех стран мира, в том числе и Украины. Это решение может иметь негативные последствия для нашего государства в контексте помощи.

Деталями с 24 Каналом поделился общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус. Отметим, издание NYT узнало причины отсутствия России и Беларуси в списке с новыми тарифами США.

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"Это может негативно повлиять на помощь Украине. Без союза с Европой, нашими друзьями, мы не сможем в краткосрочной перспективе закончить войну в Украине. Это невозможно", – сказал Пинкус.

Как Путин плюнул в лицо Трампу

По словам республиканца, российский диктатор Владимир Путин объявил о призыве 160 тысяч солдат в российскую армию – это рекордный показатель с 2011 года.

Это плевок в лицо Трампу. Он показал, что будет действовать так, как сам пожелает,

– пояснил Борис Пинкус.

Глава Кремля явно не стремится достичь мира и вряд ли когда-нибудь изменит свою позицию, ведь он не имеет в этом никакого интереса.

И на фоне этого Трамп торгуется с Украиной по редкоземельным металлам, когда страна переживает серьезную потребность в военной поддержке своих союзников.

Недавно министр финансов США Скотт Бессент анонсировал приезд делегации из Киева в Вашингтон для обсуждения соглашения по полезным ископаемым.