Цель в Черном море, НПЗ в Самаре и БПЛА в Орловской области: Зеленский подтвердил новые удары

Владимир Зеленский сообщил о новых результатах украинских дипстрайков по российским военным объектам. Было поражено немало важных целей.

Об этом президент сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Что известно о новых поражениях?

Зеленский рассказал о результатах работы украинских сил по военным и инфраструктурным объектам России.

И сегодня тоже есть важные результаты наших точечных ударов. Поражена цель в Черном море, а также – место запуска и хранения ударных дронов в Орловской области. Были нанесены удары по нефтяному объекту в Самарской области, по складу снабжения оккупантов в Брянской области,

– рассказал президент.

Атака по вражеским целям: смотрите видео

Он поблагодарил украинских военных и работников оборонной промышленности, которые обеспечивают возможность наносить ответные удары по российским целям.

Напомним, что за последние сутки российская армия понесла значительные потери на фронте. По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 900 российских военных. Общие потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 535 870 человек.

Также украинские защитники уничтожили или повредили 1 288 беспилотников оперативно-тактического уровня, 36 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны, 524 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Всего с начала большой войны Россия, по данным Генштаба, потеряла 12 388 танков, 25 464 боевые бронированные машины и 50 555 артиллерийских систем.