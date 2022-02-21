Новые вакцины Moderna, в России принимают "беженцев": новости о коронавирусе за 21 февраля

В России ради "эвакуированных" с Донбасса принудительно выселяют людей из ковидных больниц. Moderna разрабатывают новые мРНК-вакцины. Минздрав обновил карантинные зоны. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 21 февраля

Новая вспышка загораемости

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них инфицированные 1254 детей и 151 медработник.

В то же время за минувшие сутки уменьшилось количество госпитализированных: 1 886 человек против 3 172 больных, которых положили в больницу днем ​​ранее.

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В течение 20 февраля недуг смогли побороть 13 904 больных. COVID-19 навсегда унес жизни 127 человек.

С начала пандемии в Украине провели 19 390 438 ПЦР-тестирований. В то же время за прошедшие сутки сделали 46 428, из которых:

17 065 – методом ПЦР;

2 272 – методом ИФА;

27 091 – исследований экспресс-тестами на антиген.

Статистика больных в регионах в сутки

Киев – 2 297;

Винницкая область – 140;

Волынская область – 443;

Днепропетровская область – 1 353;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 480;

Закарпатская область – 137;

Запорожская область – 564;

Ивано-Франковская область – 126;

Киевская область – 2 297;

Кировоградская область – 313;

Луганская область – 188;

Львовская область – 290;

Николаевская область – 1099;

Одесская область – 1011;

Полтавская область – 502;

Ровненская область – 251;

Сумская область – 251;

Тернопольская область – 156;

Харьковская область – 911;

Херсонская область – 582;

Хмельницкая область – 203;

Черкасская область – 636;

Черновицкая область – 184;

Черниговская область – 368.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости

За все время пандемии в стране болезнь подхватили 4 734 333 человека. Из них 3 952 363 выздоровели, однако 104 645 больных умерли.

Темпы вакцинации населения сильно упали

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине от коронавируса привили всего 17 172 человека. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу – 7965 человек. Тем временем дополнительную дозу получили 78 человек, а бустерную дозу – 4360 человек.

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Прививки выполнялись 333 мобильными бригадами по иммунизации, в 1580 пунктах прививки и в 388 центрах вакцинации населения.

В позавчера, 19 февраля, в стране провели 29 528 прививок. А днем ​​раньше – 67 636.

Общее количество вакцинированных

С начала вакцинальной кампании от коронавируса в стране привили 15 680 363 человека. 15 680 361 из них получили первую дозу, 15 121 999 – две дозы, 26 510 – дополнительную дозу, а 668 508 – бустерную.

В общей сложности в стране провели 31 497 378 COVID-прививок.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 994 966,

Coronavac – 4 997 206,

AstraZeneca – 1 639 398,

Moderna – 1 540 926,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Еще одно исследование подтвердило , что вакцинация от COVID-19 может защитить от новых вариантов коронавируса лучше природной инфекции.

Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала

Минздрав обновил карантинные зоны

Источник: Минздрав

На 21 февраля в желтой зоне эпидемической опасности находятся четыре региона: Львовская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области.

На красном уровне эпиднемопасности находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровненская и Хмельницкая.

Актуальное карантинное зонирование страны / Инфографика Минздрава

Новости о коронавирусе в мире 21 февраля

Статистика распространения COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии в мире выявили более 424 миллионов больных коронавирусом и более 5,8 миллионов смертей среди пациентов.

По состоянию на сегодняшний день больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Германия, Бразилия, Россия и Индия.

​Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

В Свердловской области принимают "беженцев"

Источник: Znak.com

В Свердловской области готовятся принимать принудительно эвакуированных в Россию жителей временно оккупированных территорий Украины. В регион доставят 600 "эвакуированных".

Пациенты реабилитационной спецбольницы "Липовка" в Реже жалуются, что их выселяют прямо посреди лечения. Среди них люди, проходящие реабилитацию после инсульта и коронавируса.

Израиль открывается для невакцинированных

Источник: Times of Israel

Власти Израиля приняли решение открыться для всех туристов с 1 марта. Это касается и иностранцев, не получивших прививку от COVID-19.

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Исследования и разработки

Moderna разрабатывают новые мРНК-вакцины

Источник: New Atlas

Пандемия COVID-19 ускорила развитие и тестирование мРНК-вакцин, поэтому Moderna запускает новые исследования этой технологии против других заболеваний. В частности, против герпеса, рака и оспы.