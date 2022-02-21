Новые вакцины Moderna, в России принимают "беженцев": новости о коронавирусе за 21 февраля
В России ради "эвакуированных" с Донбасса принудительно выселяют людей из ковидных больниц. Moderna разрабатывают новые мРНК-вакцины. Минздрав обновил карантинные зоны. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 февраля.
Новости о коронавирусе в Украине 21 февраля
Новая вспышка загораемости
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине зафиксировано 13 562 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них инфицированные 1254 детей и 151 медработник.
В то же время за минувшие сутки уменьшилось количество госпитализированных: 1 886 человек против 3 172 больных, которых положили в больницу днем ранее.
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В течение 20 февраля недуг смогли побороть 13 904 больных. COVID-19 навсегда унес жизни 127 человек.
С начала пандемии в Украине провели 19 390 438 ПЦР-тестирований. В то же время за прошедшие сутки сделали 46 428, из которых:
- 17 065 – методом ПЦР;
- 2 272 – методом ИФА;
- 27 091 – исследований экспресс-тестами на антиген.
Статистика больных в регионах в сутки
- Киев – 2 297;
- Винницкая область – 140;
- Волынская область – 443;
- Днепропетровская область – 1 353;
- Донецкая область – 593;
- Житомирская область – 480;
- Закарпатская область – 137;
- Запорожская область – 564;
- Ивано-Франковская область – 126;
- Киевская область – 2 297;
- Кировоградская область – 313;
- Луганская область – 188;
- Львовская область – 290;
- Николаевская область – 1099;
- Одесская область – 1011;
- Полтавская область – 502;
- Ровненская область – 251;
- Сумская область – 251;
- Тернопольская область – 156;
- Харьковская область – 911;
- Херсонская область – 582;
- Хмельницкая область – 203;
- Черкасская область – 636;
- Черновицкая область – 184;
- Черниговская область – 368.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая статистика заболеваемости
За все время пандемии в стране болезнь подхватили 4 734 333 человека. Из них 3 952 363 выздоровели, однако 104 645 больных умерли.
Темпы вакцинации населения сильно упали
Источник: Минздрав
За минувшие сутки, 20 февраля, в Украине от коронавируса привили всего 17 172 человека. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу – 7965 человек. Тем временем дополнительную дозу получили 78 человек, а бустерную дозу – 4360 человек.
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Прививки выполнялись 333 мобильными бригадами по иммунизации, в 1580 пунктах прививки и в 388 центрах вакцинации населения.
В позавчера, 19 февраля, в стране провели 29 528 прививок. А днем раньше – 67 636.
Общее количество вакцинированных
С начала вакцинальной кампании от коронавируса в стране привили 15 680 363 человека. 15 680 361 из них получили первую дозу, 15 121 999 – две дозы, 26 510 – дополнительную дозу, а 668 508 – бустерную.
В общей сложности в стране провели 31 497 378 COVID-прививок.
Какие препараты выбирали украинцы
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 994 966,
- Coronavac – 4 997 206,
- AstraZeneca – 1 639 398,
- Moderna – 1 540 926,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о "бустерной" вакцине / Инфографика 24 канала
Минздрав обновил карантинные зоны
Источник: Минздрав
На 21 февраля в желтой зоне эпидемической опасности находятся четыре региона: Львовская, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области.
На красном уровне эпиднемопасности находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровненская и Хмельницкая.
Новости о коронавирусе в мире 21 февраля
Статистика распространения COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии в мире выявили более 424 миллионов больных коронавирусом и более 5,8 миллионов смертей среди пациентов.
По состоянию на сегодняшний день больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Германия, Бразилия, Россия и Индия.
В Свердловской области принимают "беженцев"
Источник: Znak.com
В Свердловской области готовятся принимать принудительно эвакуированных в Россию жителей временно оккупированных территорий Украины. В регион доставят 600 "эвакуированных".
Пациенты реабилитационной спецбольницы "Липовка" в Реже жалуются, что их выселяют прямо посреди лечения. Среди них люди, проходящие реабилитацию после инсульта и коронавируса.
Израиль открывается для невакцинированных
Источник: Times of Israel
Власти Израиля приняли решение открыться для всех туристов с 1 марта. Это касается и иностранцев, не получивших прививку от COVID-19.
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Исследования и разработки
Moderna разрабатывают новые мРНК-вакцины
Источник: New Atlas
Пандемия COVID-19 ускорила развитие и тестирование мРНК-вакцин, поэтому Moderna запускает новые исследования этой технологии против других заболеваний. В частности, против герпеса, рака и оспы.