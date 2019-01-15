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      Новые правила оплаты за электроэнергию: что делать, если есть долг

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      Энергоуслуги в Украине предоставляются по-новому: как оплатить старый долг
      Энергоуслуги в Украине предоставляются по-новому: как оплатить старый долг / Коллаж 24 канал

      В феврале 2019 года украинцы вынуждены будут платить за электроэнергию по новым реквизитам. Кроме того, энергоуслуги клиентам в Украине отныне будут предоставлять две разные компании, а не одно облэнерго, как это было раньше. Происходит все это в соответствии с требованиями реформы электрорынка. А что же делать тем, кто за 2018 год имеет долг? И кому они его должны платить?

      В последний раз по старым реквизитам жители Киева и других городов должны оплатить в январе. Это объясняется тем, что в этом месяце следует перечислять деньги за электроэнергию, потребленную в декабре 2018 года. А платить надо именно той компании, которая предоставляла услугу в течение года. В случае Киева говорится о "ДТЭК Киевские электросети".

      Читайте также: Реформа электроснабжения: как будем платить за электроэнергию в 2019 году

      Однако уже с 1 января 2019 года начался первый этап государственной реформы рынка электроэнергии, поэтому теперь энергоуслуги клиентам в Украине предоставлять будут две разные компании – оператор системы распределения (ОСР) и поставщик.

      Как сообщили в комментарии 24 каналу в компании "ДТЭК Киевские электросети", согласно новым требованиям, в Киеве они будут выполнять функции оператора системы распределения и заниматься исключительно распределением электроэнергии, а также  эксплуатацией электросетей. Зато компания-поставщик , кроме поставки электроэнергии потребителям, еще будет отвечать и за начисление платежей и расчеты.

      Также здесь сообщили, если по каким-то обстоятельствам у жителя Киева возник долг за 2018 год, то он его должен платить им, поскольку именно они оказывали услуги электроснабжения в столице в течение прошлого года.

      "Что касается Киева, то за потребленную электроэнергию в декабре 2018 года и долги за 2018 год необходимо оплатить "ДТЭК Киевские электросети". Долги клиентов за 2018 год не станут переходить от "ДТЭК Киевские электросети" к поставщику. Задолженность следует платить именно той компании, которая и предоставляла услуги по электроснабжению в предыдущем году", – отметили в компании.

      Кроме того, в "Киевских электросетях" призвали жителей столицы быть бдительными при оплате первых счетов и погашении предыдущих долговых обязательств.

      В января 2019 года киевляне получат один счет от "ДТЭК Киевских электросетей", а уже в феврале 2019-го могут получить два счета . Первый – от нового поставщика, а второй – от нас, в котором есть долг за потребленную электроэнергию в 2018 году. Чтобы закрыть задолженность, клиентам надо проверить, какой счет они оплачивают: то ли услуги за 2019 год, то ли за 2018-й. Если клиент ошибочно оплатит задолженность по другим реквизитам, то, к сожалению, долг останется непогашенным,
      –       пояснил коммерческий директор компании Александр Бемм.

      К слову, с 1 января 2019 года в Киеве вместе с увеличением цены за квартплату выросла стоимость и электроэнергии. 

      рынок электроэнергии в Украине: хроника событий
      Теги: Новости Украины Деньги Реформы Электроэнергия Новости Киева Коммунальные услуги
      Источник: 24 канал
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