Новые санкции США болезненные, но Россию это не остановит

Новые американские санкции против России болезненны, особенно те, что связаны с финансами. Причем не только потому, что запрещается финансирование американскими компаниями и банками российских структур. А потому что это будет касаться и потока европейских денег.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

Читайте также: Россия перебросила на Донбасс новейшее вооружение: в ВСУ рассказали зачем

По словам дипломата, США нанесли удары по различным сферам российской экономики. Во-первых, ограничили поставки в Россию товаров военного и двойного назначения. Говорится, прежде всего, о технологиях. Во-вторых, ограничения на полеты самолетов российского "Аэрофлота" в США. Это финансовый удар по логистике, что приведет к большим убыткам.

Хотя, по мнению Хары, санкции не столько повлияют на Россию, чтобы завтра Кремль передумал вести войны на других территориях и вмешиваться в выборы в других государствах.

Россия не изменит агрессивный курс, потому что Кремль считает, что имеет ресурсы, чтобы перетерпеть санкции. Москва дальше будет играть на нервах, чтобы расшатать ЕС и заставить его развалить единый трансатлантический санкционный фронт. Но сомнительно, что это удастся россиянам. Меркель заявила, что не может быть замены единства США и ЕС. И Вашингтон является чрезвычайно важным партнером для Европы,

– отметил Александр Хара.

Как отмечает эксперт, надежды Путина на расшатывание союза США и ЕС обоснованные, но Меркель удается держать санкционный фронт.

По мнению специалиста, новые санкции не станут поводом для того, чтобы Путин согласился на введение миротворцев на Донбасс. По словам Хары, миротворцы Путину не интересны, это запасной вариант. К тому же, российский вариант миссии ООН не приемлем для Украины, потому что это не прекратит войну и не вернет оккупированные территории под нашу юрисдикцию.

Кремль продолжит дипломатическую риторику в отношении миротворцев, но смысла для прекращения войны в Украине у Путина нет. Его больше интересуют президентские и парламентские выборы, чтобы расшатывать наше государство. Тем более, в Украине сейчас повылазило много так называемых миротворцев. В частности, одиозный кум Путина Медведчук. Если он появиться в политике, то это дополнительный фактор раздора в политикуме,

– отметил эксперт.

В то же время, по убеждению Александра Хары, санкции не отменят. По этому поводу достаточно четко сказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон: пока Россия не изменит свое поведение, санкции не снимут. Более того, если Россия начнет военную эскалацию на Донбассе, то США будут усиливать санкции. Плюс это приведет к решению по укреплению обороноспособности Украины.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится, прежде всего, о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.



Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа. В частности, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в Россию, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Москву лишили любых кредитов, кредитных гарантий и иной финансовой поддержки каких-либо структур, имеющих отношение к США.