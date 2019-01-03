Новые санкции США должны ударить по мореходству РФ, – эксперт

Заявления о предоставлении США Украине противокорабельного оружия и усиление санкций в связи с кризисом в Керченском проливе – хороший сигнал. Но пока Германия и Франция не оставляют надежд уговорить Путина.

Такое мнение 24 каналу высказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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Как замечает эксперт, если такое решение принято США, то, скорее всего, будет реализовано. Впрочем, по словам Семиволоса, для решения кризиса в Керченском проливе требуется решительное действие всех участников антипутинской или проукраинской коалиции, чтобы показать президенту РФ, что это не игрушки.

Пока Германия и Франция не оставляют надежд уговорить Путина вернуть украинских моряков и корабли. Состоялся телефонный разговор Макрона и Путина. После того, как станет очевидным, что эти попытки ни к чему не привели, тогда может быть четкая и понятная реакция Запада, которая серьезно ударит не просто по Путину, а по российскому мореходству. Эти действия должны иметь зеркальное отражение агрессии России в Керченском проливе. Это должно быть болезненным,

– отмечает Игорь Семиволос.

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С другой стороны, отмечает эксперт, Путин очень радуется так называемым суверенитетом России – Москва может принимать любое решение, невзирая на мнение других стран. И в этом проблема. Кремль сделает все возможное, чтобы решение об освобождении моряков, когда оно будет, было полностью суверенным. То есть без влияния других. И это усложняет процесс решения любых вопросов с РФ. Давление, отмечает Игорь Семиволос, порождает у Путина желание делать вопреки. Трудно понять, что перевесит для Путина: ожидание новых санкций и предоставление Украине летального оружия или решение всех вопросов самостоятельно.

Если бы россияне в течение недели вернули Украине захваченные суда и моряков, то тогда это был бы путь меньшего сопротивления. Но Кремль пошел во все тяжкие, соответственно, решение вопроса затягивается. Но введение таких санкций против России, как блокирование доступа российских судов к европейским портам, а также возможность отключения от международной платежной системы SWIFT, – пока разговоры, рассуждения вслух. Скорее всего, по мнению тех же американцев, это не актуально. К тому же, такие санкции будут эффективными тогда, когда их поддержат в ЕС. Без них они существенно теряют силу,

– убежден Игорь Семиволос.

Напомним, экс-посол США в Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст заявил, что США могут предоставить Украине оружие и ввести новые санкции против России в течение двух-трех месяцев. По его словам, через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с агрессией в районе Керченского пролива. Кроме санкций, это будет военная помощь Украине.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-ти областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже несколько месяцев блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.