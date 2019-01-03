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      Нові санкції США повинні вдарити по мореплавству РФ, – експерт

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      США можуть надати Україні летальну зброю через кризу в Керченській протоці
      США можуть надати Україні летальну зброю через кризу в Керченській протоці / 24 канал

      Заяви про надання США Україні протикорабельної зброї і посилення санкцій у зв’язку з кризою в Керченській протоці – гарний сигнал. Але поки Німеччина і Франція не полишають надій умовити Путіна.

      Таку думку 24 каналу висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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      Як зауважує експерт, якщо таке рішення ухвалено США, то, швидше за все, буде реалізоване. Втім, за словами Семиволоса, для вирішення кризи в Керченській протоці потрібна рішуча дія всіх учасників антипутінської або проукраїнської коаліції, щоб показати президенту РФ, що це не іграшки.

      Наразі Німеччина і Франція не полишають надій умовити Путіна повернути українських моряків і кораблі. Відбулася телефонна розмова Макрона і Путіна. Після того, як стане очевидним, що ці спроби ні до чого не призвели, тоді може бути чітка і зрозуміла реакція Заходу, яка серйозно вдарить не просто по Путіну, а по російському мореплавству. Ці дії повинні мати дзеркальне відображення агресії Росії в Керченській протоці. Це повинно бути болючим,
      – наголошує Ігор Семиволос.

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      З іншого боку, зауважує експерт, Путін дуже тішиться так званим суверенітетом Росії – що Москва може приймати будь-яке рішення, незважаючи на думку інших країн. І в цьому проблема. Кремль зробить усе можливе, щоб рішення про звільнення моряків, коли воно буде, було повністю суверенним. Тобто без впливу інших. І це ускладнює процес вирішення будь-яких питань з РФ. Тиск, наголошує Ігор Семиволос, породжує в Путіна бажання робити всупереч. Важко зрозуміти, що переважить для Путіна: очікування нових санкцій і надання Україна летальної зброї чи вирішення всіх питань самостійно.

      Якби росіяни впродовж тижня повернули Україні захоплені судна і моряків, то тоді це був би шлях меншого спротиву. Але Кремль пішов у всі тяжкі, відповідно, вирішення питання затягується. Але введення таких санкцій проти Росії, як блокування доступу російських суден до європейських портів, а також можливість відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT, – поки розмови, міркування вголос. Швидше за все, на думку тих же американців, це не на часі. До того ж, такі санкції будуть ефективними тоді, коли їх підтримають в ЄС. Без них вони суттєво втрачають силу,
      – переконаний Ігор Семиволос.

      Нагадаємо, екс-посол США в Україні, директор Атлантичної ради Джон Гербст заявив, що США можуть надати Україні зброю і ввести нові санкції проти Росії протягом двох-трьох місяців. За його словами, через 2-3 місяці ми побачимо, що США нададуть зброю Києву і оголосять про нові санкції проти Росії у зв'язку з агресією в районі Керченської протоки. Крім санкцій, це буде військова допомога Україні.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-ти областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже кілька місяців блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Санкції Конфлікт в Азовському морі Новини США
      Джерело: 24 канал
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