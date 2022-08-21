Откроет ли россия новый фронт: литовский эксперт о возможных действиях кремля в отношении НАТО

В кремле вряд ли сейчас решатся делать какие-либо жесткие действия в отношении НАТО. В том числе в отношении Литвы, которая также является членом альянса.

Об этом в эфире 24 каналу заявил литовский военный эксперт Ауримас Навис. По его словам, причина в том, что россияне застряли в Украине, в частности, на Юге и Востоке.

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По его мнению, теперь режим кремля постарается как-то выйти из этого сложного положения. Поэтому открыть новый фронт, начать войну с НАТО – это невозможно.

Чтобы это сделать, россия должна сконцентрировать свои войска. Даже если бы они были не очень велики,

– отметил Ауримас Навис.

"У НАТО и у нас есть определенные меры, а также работает разведка. Если бы такие попытки планировались в кремле, – об этом знали бы заранее", – добавил литовский военный эксперт.

Смотрите видео: есть ли угрозы для Литвы

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