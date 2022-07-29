По каждому факту есть уголовное производство, – новый генпрокурор о краже зерна

россия на временно оккупированных ею территориях занимается тем, что у нее получается лучше всего – воровать и мародерствовать. Однако украинские правоохранители фиксируют все преступления страны-агрессора.

Об этом эксклюзивно рассказал новый генпрокурор Андрей Костин, передает 24 канал.

Важно В порту Триполи заметили судно с ворованным украинским зерном

Костин подчеркнул, что по каждому факту кражи зерна зарегистрированы уголовные производства.

Рассматриваем это как элемент военных преступлений. Процесс усложнен из-за отсутствия дипломатических отношений. Это все координируют через посольства других стран,

– объяснил новый генпрокурор.

Как россияне воруют украинское зерно

На днях судно с краденым на временно оккупированных территориях украинским ячменем зашло в порт Триполи Ливана. Наше зерно захватчики украли на временно оккупированных территориях. Затем погрузили его на свое судно в Феодосии.

На 27 июля этот корабль все еще находился в порту Триполи. Посол Осташ попросил президента Ауна выяснить условия нахождения этого судна в ливанских территориальных водах.

Что известно о зерновом соглашении: основное

россия заминировала Черное море и разместила там свои корабли, что препятствовало экспорту украинского зерна. Это создавало продовольственный кризис.

Поэтому Украина и россия подписали отдельные соглашения с ООН и Турцией по вывозу зерна. Речь идет о разблокировании трех черноморских портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины.

Однако уже через сутки после подписания соглашений, 23 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. Враг выпустил сразу 4 ракеты типа "Калибр". Две из них попали в Одесский порт.

Что предполагает историческое соглашение об экспорте зерна: смотрите видео