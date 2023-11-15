После Столтенберга: кто может стать новым генсеком НАТО

Разговоры о новом кандидате на пост генсека НАТО не утихают. В следующем году Йенса Столтенберга может заменить женщина. Речь идет о премьере Эстонии Кайи Каллас, она "открыта" до назначения на эту должность.

Об этом она сказала во время оборонного форума, организованного Politico. Кая Каллас добавила, что это может произойти, если ее кандидатуру поддержат.

Читайте также Сейчас Украина гораздо ближе: чем отличается решение НАТО от предыдущего в 2008 году

Почему Кая Каллас хочет возглавить НАТО

Каллас спросили, можно ли ее рассматривать как кандидата на следующего генсека НАТО после того, как Йенс Столтенберг уйдет с этой должности.

Йенс Столтенберг – норвежский политик, действующий Генсек НАТО с 2014 года, останется в должности до 1 октября 2024 года.

Премьер Эстонии сначала ответила уклончиво и напомнила, кого неформально считают основным кандидатом.

Недавно я слышала шутку, что "следующий генсек должен быть из "новой" страны-члена НАТО, то есть какова 20 лет в НАТО, это точно должен быть человек из страны, которая тратит 2% ВВП на оборону и было бы хорошо, если это будет" логично, что это Марк Рютте,

– сказала Каллас.

Впрочем, она ответила утвердительно на прямой вопрос о том, хочет ли она рассматривать ее кандидатуру.

Кого рассматривают на должность

Ранее писали, что некоторые представители НАТО настаивают, что Альянс должен возглавить либо женщина, либо кто-то из одной из стран Восточной Европы, учитывая российско-украинскую войну.

Также вероятными преемниками Йенса Столтенберга называют премьера Нидерландов Марка Рютте, который после выборов уйдет с должности, и президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, у которой также завершается каденция.

Кроме того, кандидатуру вместо действующего генсека НАТО рассматривали в Британии. Там предлагают бывшего главу минобороны Британии Бен Уоллеса.

Дискуссии продолжаются