Новый глава Минобороны Британии в Одессе объявил об очередном пакете помощи Украине
Источник:Минобороны Великой Британии
Новый глава Минобороны Великобритании во время своего визита в Одессу объявил о новом пакете помощи Украине. В частности, в него войдут ракеты Brimstone.
Министр обороны Великобритании Джон Хили во время своего визита в Одессу пообещал отправить новую помощь Украине. Это произошло менее чем через 48 часов после его назначения.
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Украина получит ракеты Brimstone
Глава Минобороны Британии встретился с президентом Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым. По его словам, новый пакет помощи будет содержать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет снарядов, а также ракеты.
Он пообещал ускорить предоставление военной поддержки Украине в апреле в течение следующих 100 дней.
Во время визита министр подтвердил, что новое правительство в Вестминстере усилит непоколебимую преданность Британии Украине.
Возможно, произошла смена правительства, но Великобритания едина за Украину. Как новый министр обороны я позабочусь о том, чтобы мы восстановили поддержку Великобритании путем увеличения поставок жизненно важной военной помощи,
– сказал он.
Кроме этого, он выразил мнение, что обязательство поддерживать украинский народ является абсолютным, как и решимость противостоять российской агрессии и преследовать Путина за его военные преступления.
Что включает новый пакет помощи
Этот новый пакет включает:
- четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра;
- 90 противотанковых ракет Brimstone;
- 50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;
- 40 машин разминирования;
- 10 артиллерийских орудий АС-90;
- 61 бульдозер для помощи в создании оборонительных позиций.
Поддержка ранее предоставленных AS-90, включая 32 новых ствола и критические запчасти, которые помогут Украине выпустить еще 60 000 155 миллиметровых снарядов.
Джон Хили встретился с Рустемом Умеровым: смотрите видео
Великобритания является одним из ключевых союзников Украины в противостоянии полномасштабной агрессии России с первых дней полномасштабного вторжения.