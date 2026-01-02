Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента

30 декабря Владимир Зеленский сообщил, что наконец определился с новым главой Офиса Президента. Ранее эту должность занимал Андрей Ермак, но тот ушел в отставку на фоне скандала с "пленками Миндича".

К избранию нового главы своего Офиса глава государства подошел очень тщательно. Он провел ряд консультаций, передает 24 Канал.

Кто станет новым главой Офиса Президента?

Владимир Зеленский объявил, что новым главой Офиса Президента станет Кирилл Буданов.

Сегодня они провели встречу. Зеленский отметил, что "Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах".

Кирилл имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов. Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги,

– отметил президент Украины.

Напомним, что 28 ноября детективы НАБУ провели обыски у тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По информации СМИ, это было связано с расследованием коррупции в энергетической сфере.

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что на так называемых "пленках Миндича" Андрей Ермак фигурирует под псевдонимом "Али-Баба". Это лицо раздавало задания для создания давления на НАБУ и САП. Нардеп выразил убеждение, что руководитель Офиса Президента не мог не знать о масштабных коррупционных схемах в энергетике.

В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил об отставке Ермака. По данным медиа, новость об увольнении стала для него полной неожиданностью.

Эксперты предполагали, что нового главу Офиса президент будет выбирать среди следующих кандидатов:

Павел Палиса – заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Виктор Микита – заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Юлия Свириденко – премьер-министр Украины.

Денис Шмыгаль – министр обороны Украины.

Михаил Федоров – первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации.

Кирилл Буданов – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины.

