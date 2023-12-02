Будет не только елка: как Киев будет праздновать Новый год 2024
Источник:КГГА
В центре Киева установят елку. В КГГА также ответили на вопросы. планируются ли в столице праздничные гуляния.
Заместитель главы КГГА Анна Старостенко сообщила, что в этом году в столице больших новогодних празднований не планируется, однако будут события, посвященные Рождеству.
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Новогодние развлечения в Киеве: что запланировали в КГГА
Старостенко сообщила, что в Киеве установят елку на Софиевской площади и обустроят рядом фотозону. Однако никаких праздничных ярмарок или аттракционов не будет.
Город не тратит бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в том числе размещение ярмарки, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено. Однако мы не дадим россии украсть у наших детей ни Рождество, ни Новый год,
– сказала она.
Хотя возле елки развлечений не будет, по словам Старостенко, киевские заведения культуры тоже приобщаются к празднованиям. В частности, коммунальные театры в декабре презентуют различные новогодние представления.
В музеях проведут мастер-классы по созданию рождественской атрибутики и дидуха, презентации украинских древних и современных колядок и еще много разных художественных и благотворительных проектов.
Вдобавок в библиотеках будут праздничные флешмобы, благотворительные акции, конкурсы и мастер-классы для детей.
Какой будет главная елка страны
- В конце ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в центре Киева традиционно будет елка. Ее установят и украсят на средства меценатов. Старостенко уточнила, что столичная елка будет украшена игрушками и энергосберегающими гирляндами.
- У главной елки будет работать фотозона, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных игрушками. Каждый желающий сможет взять игрушку себе в память, но перед этим внести благотворительный вклад в поддержку ВСУ.