Будет не только елка: как Киев будет праздновать Новый год 2024

В центре Киева установят елку. В КГГА также ответили на вопросы. планируются ли в столице праздничные гуляния.

Заместитель главы КГГА Анна Старостенко сообщила, что в этом году в столице больших новогодних празднований не планируется, однако будут события, посвященные Рождеству.

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Новогодние развлечения в Киеве: что запланировали в КГГА

Старостенко сообщила, что в Киеве установят елку на Софиевской площади и обустроят рядом фотозону. Однако никаких праздничных ярмарок или аттракционов не будет.

Город не тратит бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в том числе размещение ярмарки, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено. Однако мы не дадим россии украсть у наших детей ни Рождество, ни Новый год,

– сказала она.

Хотя возле елки развлечений не будет, по словам Старостенко, киевские заведения культуры тоже приобщаются к празднованиям. В частности, коммунальные театры в декабре презентуют различные новогодние представления.

В музеях проведут мастер-классы по созданию рождественской атрибутики и дидуха, презентации украинских древних и современных колядок и еще много разных художественных и благотворительных проектов.

Вдобавок в библиотеках будут праздничные флешмобы, благотворительные акции, конкурсы и мастер-классы для детей.

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