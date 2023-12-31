В каких областях Украины будет идти снег на Новый год

Пока в части областей Украины будет сухо, в других на Новый год будет идти снег. Где и когда ждать осадков, спрогнозировали синоптики.

Так, в Укргидрометцентре рассказали, какая погода будет в первый день 2024 года. Об этом пишет 24 Канал.

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Где прогнозируют снег на Новый год

Синоптики отметили, что в части регионов ожидаются осадки.

1 января в западных, днем и северных областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков,

– спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Ночью и утром на Юге и в центральной части местами туман. К слову, сильных морозов на Новый год не будет.

"Температура ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем 3 – 9 тепла", – отметили синоптики.

Кстати, на Юге и Прикарпатье еще пригреет до 12 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на Новый год / Скриншот из Укргидрометцентра

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Какая будет погода в начале января

Ранее директор Укргидрометцентра в эфире "Общественное радио" рассказал, что обычно уже в конце декабря на Севере преобладают небольшие и умеренные морозы. Также было достаточно много снега. Впрочем, сейчас аномальная погода.

Так, теплый воздух распространился на всю территорию Украины. По словам Николая Кульбиды, теплая погода будет достаточно долго удерживаться. В том числе и даже в начале Нового года.

Метеоролог отмечал, что на Новый год ожидаются лишь небольшие осадки. Сначала будет идти небольшой дождь, дальше – с мокрым снегом. И все это на фоне плюсовой температуры.

Важно! Наши защитники и защитницы снова не будут встречать Новый год за праздничным столом в кругу родных и близких. Помните о Героях, – тех, кто борется против российского агрессора, находится во вражеском плену или отдал свою жизнь за нашу независимость и свободу. Помогайте воинам, в частности, донатьте.

И не забудьте загадать в новогоднюю ночь нашу победу. Это желание миллионов украинцев обязательно сбудется!