Так, в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода в перший день 2024 року. Про це пише 24 Канал.
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Де прогнозують сніг на Новий рік
Синоптики зазначили, що в частині регіонів очікуються опади.
1 січня у західних, вдень і у північних областях помірний дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території без опадів,
– спрогнозували в Укргідрометцентрі.
Вночі та вранці на Півдні та в центральній частині подекуди туман. До речі, сильних морозів на Новий рік не буде.
"Температура вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень 3 – 9 тепла", – зазначили синоптики.
До речі, на Півдні та на Прикарпатті ще пригріє до 12 градусів.
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Орієнтовний прогноз погоди на Новий рік / Скриншот з Укргідрометцентру
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Яка буде погода на початку січня
- Раніше директор Укргідрометцентру в ефірі "Громадського радіо" розповів, що зазвичай вже наприкінці грудня на Півночі переважають невеликі та помірні морози. Також бувало достатньо багато снігу. Втім, зараз аномальна погода.
- Так, тепле повітря розповсюдилося на всю територію України. За словами Миколи Кульбіди, тепла погода буде достатньо довго утримуватися. Зокрема, й навіть на початку Нового року.
- Метеоролог зазначав, що на Новий рік очікуються лише невеликі опади. Спочатку йтиме невеликий дощ, далі – з мокрим снігом. І все це на фоні плюсової температури.