Похоже, там возникает такая ежегодная традиция – уничтожать транспортные средства в новогоднюю ночь. 2022 года встретили сожжением 874 автомобилей.
Стоит знать Европу ждет тяжелый 2022 год, – The Guardian
Нехорошая традиция: во Франции снова в новогоднюю ночь жгли авто
Все началось после беспорядков 2005 года, спровоцированных гибелью от рук полиции двух подростков североафриканского происхождения.
- Днями и ночами французы протестовали и жгли автомобили почти два месяца в конце года.
- Похожая ситуация сложилась и в 2007. С тех пор под конец года в стране "традиционно" жгут авто.
Вот и во время празднования Нового 2022 года во Франции подожгли 874 автомобиля.
Сожженных в новогоднюю ночь авто во Франции насчитали 874 / Фото AFP
Конец декабря отличился беспорядками и в других странах:
- В Австрии на улицы выходили противники карантина.
- Женщины протестовали в Афганистане.
- Сотни людей штурмовали парламент в Румынии.
- А в Бельгии в беспорядки переросли митинги антиваксов.
Напомним, летом во Франции, Италии и Германии люди выступали против правительственных мер безопасности