Схоже, там виникає така щорічна традиція – нищити транспортні засоби у новорічну ніч. 2022 зустріли спаленням 874 автівок.
Варто знати На Європу чекає важкий 2022 рік, – The Guardian
Нехороша традиція: у Франції знову у новорічну ніч палили авто
Усе почалося після заворушень 2005 року, спровокованих загибеллю від рук поліції двох підлітків північноафриканського походження.
- Днями й ночами французи протестували та палили автомобілі майже два місяці у кінці року.
- Схожа ситуація склалася й у 2007. Відтоді під кінець року у країні "традиційно" палять авто.
От і під час святкування Нового 2022 року у Франції підпалили 874 автомобілі.
Спалених у новорічну ніч авто у Франції нарахували 874 / Фото AFP
Кінець грудня відзначився заворушеннями і в інших країнах:
- В Австрії на вулиці виходили противники карантину.
- Жінки протестували в Афганістані.
- Сотні людей штурмували парламент у Румунії.
- А в Бельгії у заворушення переросли мітинги антиваксів.
Нагадаємо, влітку у Франції, Італії та Німеччині люди виступали проти урядових заходів безпеки