Новый год и Рождество проведет под стражей: суд продлил меру пресечения Паше"Мерседесу"

В среду, 29 ноября, состоялось судебное заседание относительно митрополита Украинской православной церкви Павла Лебедя. Согласно ему, Паша "Мерседес" останется под стражей и после Нового года.

Митрополит Павел, известный своей любовью к дорогим машинам, в частности, "Мерседесам", встретит праздники под стражей. Суд постановил, что он должен находиться под наблюдением еще два месяца.

Смотрите также Жизнь важнее, чем имущество: почему российские олигархи не переходят к действиям

Какое решение суда в отношении Паши "Мерседеса"

Печерский районный суд Киева продлил митрополиту УПЦ Павлу Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 29 января,

– пишет "Суспильное".

О продлении меры пресечения для бывшего наместника Киево-Печерской лавры просило обвинение.

"У Лебедя домашний арест, и он должен прибывать к следственному судье, не общаться со свидетелями, носить электронный браслет. Он может влиять на свидетелей и потерпевших, может совершить новые правонарушения. Прошу продлить срок действия этих мер на 60 суток. Он должен прибывать к прокурору суда, не отлучаться без разрешения суда, не общаться со свидетелями", – объяснил прокурор.

Адвокаты просили об отводе судьи, потому что он якобы проводит заседания во время воздушной тревоги. Но суд не удовлетворил их ходатайство.

Что говорит сам митрополит Павел

Он не признает свою вину и настаивает на том, что болеет.

"То, что сегодня каждый раз декларирует прокурор, неправда. Я никогда не был на стороне российской агрессии. Я никогда не относился с неуважением к другим конфессиям. У меня есть родственники-протестанты. Когда у меня был инфаркт, врач сказал "вы будете в больнице до 28 августа", а потом говорит "я должен вас выписать, потому что давят из прокуратуры". Я инсулинозависимый, прокуратура поставила прослушки, заставляли меня подписать, что я не инсулинозависимый. То, что просят прокуроры, – я против", – говорит Лебедь.

Еще Паша "Мерседес" пожаловался журналистам, что кто-то лазит по его забору.

Меня охраняют 12 машин, я сам не знаю, кто они, еще умудряются лазать с фонариком по заборам. Я не сделал ничего из того, о чем сегодня судят. Это несправедливо. Кто пострадал? Каким образом? Что я им сделал, что они пострадали от меня?

– жалуется он.

Последние новости о митрополите Павле

28 ноября Паша "Мерседес" впервые прибыл в суд после 4 месяцев перерыва из-за инфаркта. Поскольку сторона защиты не пришла, заседание было перенесено на 29 ноября.

Ему грозит восемь лет тюрьмы и конфискация имущества.

По словам прокурора, митрополиту инкриминируют умышленное разжигание вражды, оправдывание российской агрессии против Украины с 2014 года, оскорбление чувств граждан из-за их религиозных убеждений.