28 ноября скандальный бывший наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь прибыл на судебное заседание в Печерском районном суде. Это произошло впервые после того, как 4 месяца назад у него случился инфаркт.

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Павел рассказал о своем самочувствии

Впрочем, и в этот раз заседание пришлось перенести на завтра, 29 ноября. Так как сторона защиты не пришла.

Сам же Паша Мерседес показался на людях. На вопросы журналистов о самочувствии ответил, что чувствует себя хорошо.

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Напомним, 15 августа адвокат Никита Чекман сообщил, что днем ранее митрополит срочно был госпитализирован и прооперирован в кардиологическом отделении одной из больниц Киева. У Лебедя, по словам его защитника, диагностировали острый инфаркт миокарда. Чекман добавил, что все допросы в рамках рассмотрения дела относительно подозреваемого должны быть приостановлены из-за состояния его здоровья.

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Пока Паша находился на больничном, следствие на месте не стояло. Служба безопасности завершила расследование относительно митрополита Московского патриархата и передала в суд обвинительный акт.

Известно, что Павла Лебедя обвиняют по двум статьям:

нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно;

оправдание российской агрессии против Украины, совершенное должностным лицом повторно.

В частности, следователи выяснили, что Павел неоднократно отрицал суверенитет Украины, а российскую агрессию называл "гражданским конфликтом". Кроме того, он позволял себе оскорбительные высказывания в отношении представителей других религиозных конфессий.

За вышеперечисленное Лебедю "светит" 8 лет тюрьмы и конфискация имущества.

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