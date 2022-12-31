ДТЭК обещает обеспечить жителей Киева и области светом на Новый год

В Новый год украинцы могут быть со светом. Энергетики делают все возможное, чтобы наш народ встретил праздник без тьмы.

Таким образом, энергетики планируют не использовать графики отключений. Напомним, что есть регионы, где плановые графики сейчас обеспечить невозможно.

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Украинцы могут быть со светом на Новый год

В ДТЭК сообщили, что энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица, Киевская область и Днепропетровщина были со светом.

Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы за счет существенного ограничения промышленности обеспечить жителей Киева, Киевщины и Днепропетровщины светом в новогоднюю ночь, не применяя графики отключений,

– написали в компании.

В Одессе ограничат работу заводов из-за света

Накануне стало известно, что в Одессе военная администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области по ограничению их работы в праздничные дни.

Высвободившиеся энергетические мощности будут направлены на обеспечение бытовых потребителей электроэнергией для того, чтобы у жителей Одесской области была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии, на сколько будет разрешать ситуация безопасности.