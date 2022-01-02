На Новый год в море возле Тель-Авива упали 2 ракеты

Из Сектора Газа в направлении Средиземного моря боевики ХАМАС выпустили две ракеты. Они упали в воду у берегов Тель-Авива. Израильская армия нанесла ответный удар.

О том, что боевики выпустили в сторону Тель-Авива ракеты в первый день 2022 года, сообщила пресс-служба израильской армии.

Читайте также Израиль обстрелял торговый порт в Сирии: жуткие кадры

Из Сектора Газа в сторону Израиля выпустили ракеты

Сегодня (1 января – 24 канал) из Сектора Газа в сторону Израиля было выпущено 2 ракеты,

– говорится в сообщении.

Согласно протоколу, сирены не звучали и не было перехвата, ведь ракеты приземлились в море близ побережья центральной части Израиля.

В то же время местные СМИ пишут, что ракеты вызвали взрыв. К счастью, никто не пострадал. Боевики Сектора Газа не сразу взяли на себя ответственность за ракетные обстрелы.

Израиль нанес ответный удар

Позже, пишет The Times of Israel, израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в ответ. В частности, стреляли по ракетной площадке и военным постам, которые используют боевики.

В Секторе Газа проинформировали, что некоторые из постов и тренировочный лагерь отмечали атаки израильскими самолетами и танками. Информации о жертвах не было.

К слову, ХАМАС периодически запускает испытательные ракеты в сторону моря. В своих СМИ боевики сообщили, что на этот раз запуск, вероятно, был вызван неисправностью.

Узнайте больше – как появился ХАМАС: смотрите видео

После обострения между Израилем и ХАМАС стороны договорились о перемирии , которое начало действовать 21 мая 2021 года. Некоторое время в регионе было затишье, однако впоследствии со стороны Сектора Газа периодически начали осуществлять обстрелы, израильская армия отвечает на них.

Текст сообщения Сил обороны Израиля:

Сегодня из Сектора Газа в сторону Израиля были выпущены 2 ракеты. Согласно протоколу, сирены не звучали и не было перехвата, ведь ракеты приземлились в море близ побережья центральной части Израиля.