Про те, що бойовики випустили у сторону Тель-Авіва ракети у перший день 2022 року, повідомила пресслужба ізраїльської армії.

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Зі Сектора Гази у сторону Ізраїлю випустили ракети

Сьогодні (1 січня – 24 канал) зі Сектору Гази у сторону Ізраїлю було випущено 2 ракети,

– йдеться у повідомленні.

Відповідно до протоколу, сирени не звучали й не було перехоплення, адже ракети приземлилися в морі поблизу узбережжя центральної частини Ізраїлю.

Водночас місцеві ЗМІ пишуть, що ракети спричинили вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Бойовики Сектору Гази не одразу взяли на себе відповідальність за ракетні обстріли.

Ізраїль завдав удару у відповідь

Пізніше, пише The Times of Israel, ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах ХАМАС у відповідь. Зокрема, стріляли по ракетному майданчику і військових постах, які використовують бойовики.

У Секторі Гази проінформували, що деякі з постів та тренувальний табір зазначали атаки ізраїльськими літаками та танками. Інформації про жертв не було.

До слова, ХАМАС періодично запускає випробувальні ракети у сторону моря. У своїх ЗМІ бойовики повідомили, що цього разу запуск, ймовірно, був викликаний несправністю.

Зверніть увагу! Після загострення між Ізраїлем та ХАМАС сторони домовилися про перемир'я, яке почало діяти 21 травня 2021 року. Певний час у регіоні було затишшя, однак згодом зі сторони Сектору Гази періодично почали здійснювати обстріли, ізраїльська армія відповідає на них.

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Текст допису Сил оборони Ізраїлю:

Сьогодні зі Сектору Гази у сторону Ізраїлю було випущено 2 ракети. Відповідно до протоколу, сирени не звучали й не було перехоплення, адже ракети приземлилися в морі поблизу узбережжя центральної частини Ізраїлю.