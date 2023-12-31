Эффектные фейерверки и празднование на площадях: какие страны уже встретили Новый год

Пока украинцы готовятся к приходу нового года, в некоторых частях света уже во всю идет празднование. К примеру, в Сиднее небо зажгли долгожданным фейерверком возле достопримечательностей города.

Тысячи людей в восточных регионах нашей планеты уже отмечают приход Зеленого Деревянного Дракона. Следующими Новый год готовятся встречать уже на азиатском континенте – в Индии, Непале, Таиланде и других странах.

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Новый год в мире

Первой страной, встретившей Новый год в мире, стал остров Киритимати в Тихоокеанском регионе – именно за эту особенность его и прозвали "Островом Рождества". Сразу после них 2024 пришел в Новую Зеландию. После 10-секундного обратного отсчета, спроектированного на основу башни Sky Tower в Окленде, начался ослепительный фейерверк, не оставивший равнодушными присутствовавших.

Новый год уже пришел в Новую Зеландию: смотрите видео

Новый год посетил и Сидней в Австралии – там туристов и местных также удивляли одним из самых зрелищных в мире новогодним фейерверком. Более восьми тонн пиротехники были запущены с Сиднейского моста Харбор и Оперного театра.

Как встречали Деревянного Дракона в Сиднее: смотрите видео

Толпа начала собираться еще с самого утра – люди надеялись найти хорошее место для просмотра события. Сообщается, что все ближайшие обзорные точки уже были заполнены до 19:00 по местному времени.

Где смотреть приветствие президента

Ряд телеканалов будут транслировать в своих эфирах приветствие Владимира Зеленского в последние минуты 2023 года. Начнется обращение к украинцам 31 декабря в 23:45, а закончится, уже классически, за несколько минут до Нового года.

Поздравления Владимира Зеленского будут транслировать на официальной странице Офиса Президента как в фейсбуке, так и на ютубе. Кроме того, новогоднее обращение главы государства можно будет посмотреть также на ютубе 24 Канала, а с текстовой версией обращения можно будет ознакомиться на сайте 24 Канала.

Кроме того, новогоднее поздравление будут транслировать: