Тисячі людей у східних регіонах нашої планети вже святкують прихід Зеленого Дерев'яного Дракона. Наступними Новий рік готуються зустрічати вже на азійському континенті – в Індії, Непалі, Таїланді та інших країнах

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Новий рік у світі

Першою країною, що зустріла Новий рік у світі став острів Кірітіматі в Тихоокеанському регіоні – саме за цю особливість його і прозвали "Островом Різдва". Одразу після них 2024 рік прийшов у Нову Зеландію. Після 10-секундного зворотного відліку, спроєктованого на основу вежі Sky Tower в Окленді, розпочався сліпучий феєрверк, який не лишив присутніх байдужими.

Новий рік вже прийшов у Нову Зеландію: дивіться відео

Також Новий рік завітав в Сіднеї в Австралії – там туристів та місцевих також дивували одним із найвидовищніших у світі новорічним феєрверком. Понад вісім тонн піротехніки запустили з Сіднейського мосту Харбор і Оперного театру.

Як зустрічали Дерев'яного Дракона у Сіднеї: дивіться відео

Натовп почали збиратися з ще з самого ранку – люди сподівалися знайти гарне місце для перегляду події. Повідомляється, що всі найближчі оглядові точки вже були заповнені до 19:00 за місцевим часом.

Де дивитися привітання президента

Низка телеканалів транслюватимуть у своїх ефірах привітання Володимира Зеленського в останні хвилини 2023 року. Розпочнеться звернення до українців 31 грудня о 23:45, а закінчиться, вже класично, за декілька хвилин до Нового року.

Привітання Володимира Зеленського транслюватимуть на офіційній сторінці Офісу Президента як у фейсбуці, так і на ютубі. Крім того, новорічне звернення глави держави можна буде подивитися також на ютубі 24 Каналу, а з текстовою версією звернення можна буде ознайомитися на сайті 24 Каналу.

Крім того, новорічне привітання транслюватимуть: