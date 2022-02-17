Новый этап войны – Казанский о том, как будут действовать боевики в случае признания Путиным

Владимир Путин попытался оправдать действия Госдумы по поводу обращения о признании боевиков. В то же время новая позиция России по отношению к ОРДЛО может нести риски.

Признание Россией боевиков активизирует их в борьбе против Украины. Об этом в эфире 24 канала рассказал член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

Обратите внимание Путин еще не сказал нет, - в ТКГ считают, что Россия будет торговать признанием боевиков

Боевики могут пойти в наступление, – Казанский

"Если Путин признает эти псевдореспублики – это может означать новый этап агрессивной войны против Украины", – сказал Денис Казанский.

Боевики пытаются доказать и имеют претензии, мол, вся территория Донецкой и Луганской областей их, считают, что это все их границы. Соответственно, по словам Казанского, они желают "освободить" эти территории от украинской власти.

Они (боевики – 24 канал) после признания могут пойти в наступление, чтобы захватить еще одну территорию. С экономической стороны для России это не будет никакого смысла, кроме новых санкций. Денис Казанский Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе

Пророссийские оккупанты в ОРДЛО могут попытаться захватить разрушенные города. Однако речь будет разве что о территориях, которые будут находиться в примерно таком состоянии, в котором когда-то захватили Дебальцево, или даже в худшем. В то же время украинская армия будет сопротивляться, отметил Казанский.

В случае если боевикам удастся захватить еще какую-то территорию (что маловероятно), то она исчезнет с экономических карт мира и превратится в "серую" и никому не нужную зону.

Казанский о планах России по Украине: смотрите видео 24 канала

"Признание" Россией боевиков: коротко