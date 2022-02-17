Визнання Росією бойовиків активізує їх у боротьбі проти України. Про це в ефірі 24 каналу розповів член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

Зверніть увагу Путін ще не сказав "ні", – у ТКГ вважають, що Росія торгуватиме визнанням бойовиків

Бойовики можуть піти в наступ, – Казанський

"Якщо Путін визнає ці псевдореспубліки – це фактично може означати новий етап агресивної війни проти України", – сказав Денис Казанський.

Бойовики намагаються довести і мають претензії, мовляв, вся територія Донецької та Луганської областей "їхня", вважають, що це все їхні кордони. Відповідно, за словами Казанського, вони жадають "звільнити" ці території від української влади.

Вони (бойовики – 24 канал) після визнання можуть піти в наступ, щоб захопити ще одну територію. З економічного боку для Росії це не матиме жодного сенсу, крім нових санкцій. Денис Казанський Член української делегації у Тристоронній контактній групі

Проросійські окупанти в ОРДЛО можуть спробувати захопити зруйновані міста. Проте мовитиметься хіба про території, які перебуватимуть у приблизно такому стані, в якому колись захопили Дебальцеве, чи навіть у гіршому. Водночас українська армія чинитиме опір, зазначив Казанський.

У випадку, якщо бойовикам вдасться захопити ще якусь територію (що малоймовірно), то вона зникне з економічних карт світу і перетвориться на "сіру" й нікому не потрібну зону.

Казанський про плани Росії щодо України: дивіться відео 24 каналу

"Визнання" Росією бойовиків: коротко