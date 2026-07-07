Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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Что Сибига рассказал о новом этапе войны?

Сибига заявил, что украинское государство вышло на новый уровень ведения войны и больше не нуждается в согласовании с партнерами для нанесения дальнобойных ударов.

Украина больше не нуждается в разрешениях третьих сторон для нанесения дальнобойных ударов по законным военным целям на территории России. Мы будем продолжать асимметричные операции собственным оружием, ведь это наше право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН,

– подчеркнул Андрей Сибига.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что война вступила в новый этап, когда преимущество определяет не только количество вооружения, а прежде всего технологическое развитие и способность быстро внедрять инновации. Особую роль, по его словам, играют беспилотные системы, которые уже меняют характер боевых действий.

Сибига также привел данные, которые, по его словам, демонстрируют эффективность украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. Только за первые пять месяцев 2026 года в России было остановлено более 1700 нефтяных скважин. Эти потери, по оценке украинской стороны, напрямую влияют на возможности Кремля финансировать войну и поддерживать работу военно-промышленного комплекса.

Отдельно глава МИД подчеркнул, что Украина уже не является исключительно государством, нуждающимся в международной помощи. Благодаря собственному опыту, развитию оборонных технологий и успешным военным операциям она все больше становится партнером, вносящим вклад в безопасность союзников.

Украина больше не просто нуждается в защите – она стала поставщиком безопасности и надежным партнером, вносящим вклад в укрепление безопасности, в частности на Ближнем Востоке,

– заявил Сибига.

Министр также убежден, что позиции Украины на международной арене существенно укрепились. По его словам, этому способствовали успехи украинских военных на поле боя, стабильная поддержка международных партнеров и сохранение единства демократических государств.

Украина и в дальнейшем будет развивать собственный оборонно-промышленный комплекс, наращивать производство беспилотников и продолжать асимметричные операции против законных военных целей государства-агрессора. Сибига подчеркнул, что именно технологическое преимущество, скорость инноваций и поддержка партнеров будут определять ход войны в ближайшие годы.

Напомним, во время саммита НАТО Зеленский заявил, что Украина смогла разрушить одно из ключевых стратегических преимуществ России. По его словам, в течение длительного времени Кремль был убежден, что благодаря своей огромной территории обладает недосягаемым тылом, где можно беспрепятственно размещать военную промышленность, производство вооружений и логистические центры.

Однако украинские дальнобойные беспилотники доказали обратное. Он отметил, что буквально накануне украинские дроны успешно атаковали российские нефтяные объекты в Сибири, и такие операции уже стали системными.