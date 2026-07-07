Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Що Сибіга розповів про новий етап війни?

Сибіга заявив, що українська держава вийшла на новий рівень ведення війни та більше не потребує погоджень партнерів для завдання далекобійних ударів.

Україна більше не потребує дозволів третіх сторін для завдання далекобійних ударів по законних військових цілях на території Росії. Ми продовжуватимемо асиметричні операції власною зброєю, адже це наше право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН,

– наголосив Андрій Сибіга.

Очільник української дипломатії підкреслив, що війна вступила у новий етап, коли перевагу визначає не лише кількість озброєння, а насамперед технологічний розвиток та здатність швидко впроваджувати інновації. Особливу роль, за його словами, відіграють безпілотні системи, які вже змінюють характер бойових дій.

Сибіга також навів дані, які, за його словами, демонструють ефективність українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Лише за перші п'ять місяців 2026 року в Росії було зупинено понад 1700 нафтових свердловин. Ці втрати, за оцінкою української сторони, безпосередньо впливають на можливості Кремля фінансувати війну та підтримувати роботу військово-промислового комплексу.

Окремо глава МЗС наголосив, що Україна вже не є виключно державою, яка потребує міжнародної допомоги. Завдяки власному досвіду, розвитку оборонних технологій та успішним військовим операціям вона дедалі більше стає партнером, який робить внесок у безпеку союзників.

Україна більше не лише потребує захисту – вона стала постачальником безпеки та надійним партнером, який робить внесок у зміцнення безпеки, зокрема на Близькому Сході,

– заявив Сибіга.

Міністр також переконаний, що позиції України на міжнародній арені суттєво посилилися. За його словами, цьому сприяли успіхи українських військових на полі бою, стабільна підтримка міжнародних партнерів та збереження єдності демократичних держав.

Україна й надалі розвиватиме власний оборонно-промисловий комплекс, масштабуватиме виробництво безпілотників та продовжуватиме асиметричні операції проти законних військових цілей держави-агресора. Сибіга наголосив, що саме технологічна перевага, швидкість інновацій та підтримка партнерів визначатимуть перебіг війни у найближчі роки.

Нагадаємо, під час саміту НАТО Зеленський заявив, що Україна змогла зруйнувати одну з ключових стратегічних переваг Росії. За його словами, протягом тривалого часу Кремль був переконаний, що завдяки своїй величезній території має недосяжний тил, де можна безперешкодно розміщувати військову промисловість, виробництво озброєння та логістичні центри.

Однак українські далекобійні безпілотники довели протилежне. Він зазначив, що лише напередодні українські дрони успішно атакували російські нафтові об'єкти в Сибіру, і такі операції вже стали системними.