"Осторожный оптимизм": чего ждать от нового украинского правительства

Верховная Рада 17 июля проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров. Относительно результатов каждого министерства есть определенные надежды, однако выводы можно будет делать со временем.

Однако сейчас есть готовность работать, реализовывать реформы, которые были наработаны ранее. Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач.

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Будет ли эффективным новое правительство?

Андрей Длигач отметил, что по экономическому блоку ничего особо не меняется. В должности остается министр финансов Сергей Марченко. Однако национальную стратегию доходов можно будет улучшать. Потому что премьер-министром стала Юлия Свириденко, у которой есть понимание, что нужно Украине для экономического роста, налаживания бизнес-климата, инвестиционного климата.

Как считает доктор экономических наук, если Кабмин сможет вернуть себе контроль над ситуацией в налоговой и на таможне, то в Украине можно будет очень быстро реализовать реформы.

Также Оксен Лисовой остается министром образования и науки в новом правительстве. Кто-то критикует деятельность и реформы его команды. Многие считают, что вектор реформ выбран правильно. В частности, оптимизация расходов и логики школьного образования, где необходимо улучшать качество.

То же касается высшего образования. Эксперименты по автономности, наблюдательных советах в университетах, слияние вузов – все это положительная перспективная реформа. Сопротивление постсоветских ректоров с таким мышлением нужно преодолеть. Надеюсь, что Рада поддержит эти реформы несмотря на интересы, связанные с желанием сохранить какие-то электоральные факторы,

– сказал глава Adventer Group.

Дениса Шмыгаля, который является рекордсменом пребывания на посту премьер-министра Украины, назначили на должность министра обороны. По нему есть большая надежда, что с его системностью он сможет навести порядок в системе закупок, логистики.

Сейчас многие наши друзья в армии, наши организации, компании, которые занимаются производством оружия, компонентов амуниции, сталкиваются с большими проблемами в налаживании экспорта, закупок, сотрудничества с министерством. Надеюсь, что все это будет исправлено и заработает эффективно,

– подчеркнул Длигач.

Фактически есть надежды по каждой сфере. По его словам, со стороны аналитических центров, бизнес-ассоциаций этот Кабинет Министров будет иметь амнистию доверия, возможность воспользоваться поддержкой.

Осторожный конструктивизм. Никакого оптимизма нет. Есть готовность работать, реализовывать реформы, которые были наработаны ранее. Есть неоправданный оптимизм, но связанный с тем, что больше людей с либеральными взглядами появилось в этом правительстве,

– предположил он.

Доктор экономических наук отметил, что уже полгода можно будет понять и сделать выводы о деятельности нового правительства.