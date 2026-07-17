Зеленский объяснил, почему он ожидает от нового правительства Корецкого

Владимир Зеленский выразил свои ожидания в отношении нового Кабинета министров, возглавляемого Сергеем Корецким. Президент отметил, что важно полностью подготовиться к предстоящей зиме.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения 16 июля.

Чего Зеленский ожидает от нового Кабмина?

Украинский лидер подчеркнул, что сильная сторона Сергея Корецкого – работа именно в государственных энергетических компаниях.

"Он пришел в "Укрнафту", он изменил процессы в компании после олигархического контроля – благодаря Сергею "Укрнафта" начала реально работать на наше государство. "Нафтогаз" пережил сложную зиму, несмотря на все российские удары, Украина осталась с газом", – пояснил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что теперь важно полностью подготовиться к зиме 2026–2027 годов.

Конечно, мы максимально вкладываемся в дальность действия Украины, в наши средние удары, чтобы сделать для России максимально сложной задачей усиление наступления против Украины и затягивание этой войны. Но при любом сценарии Украина должна быть полностью готова защищать жизнь, защищать своих людей, обеспечить перезимовку,

– отметил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что именно это – главная задача для нового правительства. Кроме того, президент анонсировал изменения в работе с партнерами.

"Нужно больше оперативности в выполнении договоренностей", – резюмировал украинский лидер.

Напомним, новый Кабинет министров 16 июля провел свое первое заседание после избрания Верховной Радой. В ходе встречи члены правительства определили первоочередные приоритеты, над которыми будут работать в ближайшее время.