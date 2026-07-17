Про це Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення 16 липня.

Що Зеленський очікує від нового Кабміну?

Український лідер наголосив, що сильна сторона Сергія Корецького – робота саме в державних енергетичних компаніях.

"Він прийшов в Укрнафту, він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю – Укрнафта завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. Нафтогаз пройшов складну зиму, попри всі російські удари Україна була з газом", – пояснив Зеленський.

Президент також підкреслив, що тепер важливо повністю підготуватися до зими 2026 – 2027 років.

Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, у наші мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України й затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими,

– зазначив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що саме це – головне завдання для нового уряду. Окрім того, президент анонсував зміни у роботі з партнерами.

"Потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей", – резюмував український лідер.

Нагадаємо, новий Кабінет Міністрів 16 липня провів своє перше засідання після обрання Верховною Радою. Під час зустрічі урядовці визначили першочергові пріоритети, над якими будуть працювати найближчим часом.