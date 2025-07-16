Кандидат на должность посла Украины в США пока не выбран, –СМИ

Сейчас продолжаются масштабные изменения в Кабмине. Однако кандидатура нового посла Украины в США до сих пор не утверждена.

Президент также представил список кандидатов в Кабмин, но ситуация с некоторыми ключевыми фигурами остается неопределенной. Об этом сообщили РБК-Украина источники в парламенте, передает 24 Канал.

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Кто может стать послом Украины в США?

Давид Арахамия представил перечень кандидатов в новый состав правительства. В списке есть как новые лица, так и нынешние члены Кабмина.

По информации источников, одним из вариантов на должность украинского посла в США рассматривается кандидатура Ольги Стефанишиной. Однако окончательное решение еще не принято. В случае ее назначения возникает новый вопрос – какую должность предложат Рустему Умерову.

Верховная Рада рассмотрит новый состав правительства уже на ближайшем заседании.

Также в среду, 4 июня, СМИ сообщали о том, что САП открыла дело в отношении бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной. Расследование касается вероятных злоупотреблений в Агентстве по розыску и менеджменту активов. Продолжается досудебное расследование.