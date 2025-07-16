Президент також представив список кандидатів у Кабмін, але ситуація з деякими ключовими фігурами залишається невизначеною. Про це повідомили РБК-Україна джерела в парламенті, передає 24 Канал.

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Хто може стати послом України в США?

Давид Арахамія представив перелік кандидатів до нового складу уряду. У списку є як нові обличчя, так і нинішні члени Кабміну.

За інформацією джерел, одним із варіантів на посаду українського посла у США розглядається кандидатура Ольги Стефанішиної. Однак остаточне рішення ще не ухвалене. У разі її призначення виникає нове питання – яку посаду запропонують Рустему Умєрову.

Верховна Рада розгляне новий склад уряду вже на найближчому засіданні.

Також у середу, 4 червня, ЗМІ повідомляли про те, що САП відкрила справу щодо колишньої віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. Розслідування стосується ймовірних зловживань в Агентстві з розшуку та менеджменту активів. Триває досудове розслідування.