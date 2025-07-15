Зеленский очертил главные задачи нового Кабмина на полгода

Во вторник, 15 июля, Владимир Зеленский провел совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым. Речь идет о подготовке первых шагов обновленного правительства Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента. На встрече детализировали задачи на следующие 6 месяцев.

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Что известно о совещании со Свириденко?

На совещании со Свириденко и Федоровым, в частности, обсудили главные задачи Кабинета министров Украины:

увеличить производство собственного оружия в Украине,

полностью обеспечить контрактирование необходимых объемов всех типов дронов для Сил обороны Украины,

провести ощутимую дерегуляцию и высвободить внутренний экономический потенциал нашей страны,

обеспечить полное выполнение программ социальной поддержки наших людей.

Определили, какие результаты могут быть достигнуты за первые полгода работы нового правительства,

– подытожил президент.

Напомним, 14 июля Зеленский предложил Свириденко стать премьер-министром Украины. Впоследствии она обозначила приоритеты нового правительства: укрепление экономического потенциала Украины; расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства собственного оружия.